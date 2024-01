Il ne voulait absolument pas de chat chez lui avant de rencontrer ce petit félin féru d'aventures (vidéo)

Un chaton sauvé de l’errance répondant au nom de Zen et son humain ne se quittent plus. Leur surprenante et émouvante histoire est racontée par la compagne de ce dernier dans une vidéo devenue virale sur TikTok et relayée par Parade Pets.

Pourtant, le jeune homme avait déclaré par le passé qu’il ne voulait pas de chat à la maison. Il ne voulait même pas en entendre parler. Mais ça, c’était avant... Avant de rencontrer Zen.

Il ne faut jamais dire jamais, encore moins quand il s’agit d’animaux. Zen en est la preuve vivante. Ce chaton a non seulement su se faire accepter de son adoptant réfractaire, mais il s’est, en plus, rendu indispensable à ses yeux. Tous 2 sont tout bonnement devenus d’inséparables amis.



@merletails / TikTok

Zen accompagne son humain absolument partout. Il se tient souvent sur son épaule et est devenu son compagnon de voyage préféré. Dans la vidéo en question, on peut les voir prendre part ensemble à des randonnées, des virées en voiture et toutes sortes d’aventures et de découvertes.

La séquence totalise 24,4 millions de vues depuis sa mise en ligne le 5 janvier. Un chiffre impressionnant et à la mesure de la merveilleuse amitié qui lie ces 2 êtres.

« Je ne veux pas l’emmener à la maison »

Une autre vidéo montre le sauvetage de Zen alors qu’il venait d’être découvert seul au parc et la discussion qui s’en était suivie entre ses futurs parents. Le fiancé tenait le chaton à bout de bras, pas franchement emballé à l’idée de le recueillir. « Je ne veux pas qu’il meure, mais je ne veux pas l’emmener à la maison non plus », peut-on l’entendre dire.

On le voit ensuite afficher une tout autre attitude à l’égard du petit minet. Il ne peut plus se passer de sa compagnie…

