Il aménage son garage pour accueillir les chats errants et y découvre un invité surprise (vidéo)

Lily est une moufette qui mène une vie heureuse chez son propriétaire à Oklahoma City, dans l’Etat de l’Oklahoma (Etats-Unis). Il lui consacre même un compte TikTok suivi par près de 700 000 abonnés.

L’une des vidéos que l’homme y a récemment partagées totalise 6 millions de vues à ce jour. Il n’y est pas question de Lily, mais de chats et de leur invité surprise.

Dans cette séquence que relaie PetHelpful, on découvre tout d’abord ce qu’il a fait en faveur des chats errants de son quartier. Il a, en effet, aménagé son garage de manière en le transformer en « hôtel pour chats », comme il l’écrit dans la vidéo. L’espace est ouvert à tous les matous et les minettes qui vivent dans les rues environnantes et qui souhaitent se reposer, dormir, manger et boire en toute sécurité.

Dans ce mini refuge, ils disposent de nombreux couchages, de niches, d’arbres à chats et de gamelles d’eau et de nourriture. Ils ne manquent de rien dans ce havre de paix où ils sont à l’abri des dangers de la rue et des privations.

Ces chats ne sont toutefois pas les seuls à vouloir profiter de l’hospitalité et de la bienveillance du maître des lieux. Alors que la vidéo avance et que l’on découvre les installations de cet hôtel pour chats, un gros plan est effectué sur l’un des arbres à chat ; dans un compartiment de l’accessoire, c’est un animal d’un tout autre genre qui est paisiblement endormi. Il s’agit d’un opossum.



@lilytheskunk / TikTok

« Nous ne vérifions pas les pièces d’identité »

Le didelphidé, très probablement attiré par la nourriture, a profité de sa visite pour s’offrir une petite sieste au milieu des chats, qui ne semblent pas dérangés par sa présence.

« Nous ne vérifions pas les pièces d’identité », plaisante le propriétaire de Lily. Ce qui signifie que même si cet endroit est dédié aux chats, toute créature ayant besoin d’aide y est la bienvenue.

A lire aussi : Affectée par la perte de son chat, une femme se voit "prescrire" l'adoption d'un autre félin par son médecin

Parmi les nombreuses personnes ayant commenté cette vidéo, une internaute explique que ses « chats adorent leur ami opossum. Ils partagent même leur nourriture avec lui ».