Elle veut installer la déco de Noël, mais son chat a la ferme intention de contrecarrer ses plans (vidéo)

Chats et décorations de Noël ne font pas toujours bon ménage. Ce n’est certainement pas Nimbus le Sibérien qui démentira cet état de fait. Dès que sa propriétaire a amené le sapin à monter, l’animal lui a fait comprendre qu’il n’avait pas l’intention de lui faciliter la tâche. Il a tout fait pour compliquer son installation.

Bon nombre de chats décident de mener la vie dure aux sapins de Noël dès qu’ils voient ces derniers trôner dans le salon. A partir du moment où ils les repèrent et en font leurs cibles, ils n’ont qu’une idée en tête ; les faire tomber ou les mettre en pièces.

Nimbus n’est pas encore passé à l’acte, mais il a déjà le sapin de Noël artificiel amené par sa propriétaire en ligne de mire. Ce chat Sibérien apparaît, en effet, dans une vidéo à la fois drôle et tendre postée sur le compte TikTok qui lui est consacré, « @nimbus_siberian ». Partagée le 4 novembre sur le réseau social et relayée par Parade Pets, cette publication a suscité des centaines de milliers de vues.



@nimbus_siberian / TikTok

Nimbus est décrit sur TikTok comme étant le « roi des zoomies nocturnes ». On l'a d'ailleurs déjà vu à l'oeuvre. Les zoomies, ce sont ces épisodes d’hyperactivité que l’on constate chez les chats et les chiens. Ils courent alors dans tous les sens et sont totalement surexcités.

Dans la vidéo en question, Nimbus ne se signale pas par l’un de ces accès de joyeuse folie, mais par son attitude vis-à-vis du nouveau sapin.

Le message est clair dès le départ

D’emblée, et alors que le faux arbre est encore dans son carton, le message que fait passer le chat ne laisse aucune place au doute. Son projet, c’est de s’opposer coûte que coûte à son installation.

Quand sa propriétaire déplace des objets pour dégager l’emplacement du sapin dans un coin du salon, Nimbus s’empresse de s’y positionner pour asseoir son emprise sur l’espace.

Il saute ensuite sur le carton, se faufile à l’intérieur après son ouverture, puis prend possession de la notice de montage.

Toutefois, une fois l’arbre bien en place et les guirlandes lumineuses installées, le chat se calme et se couche même à son pied. Un signe d’approbation de la part du matou ? Le sapin est encore debout en tout cas… Pour le moment.