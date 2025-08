Pensée perdue à jamais, cette chatte réapparaît 9 ans plus tard et reconnaît ses maîtres immédiatement

On parle souvent des abandons mais beaucoup moins des retrouvailles émouvantes entre un animal perdu et son propriétaire dévasté par la tristesse. Pourtant, certaines histoires sont si incroyables et si belles qu’elles méritent bien d’être relayées… C’est le cas de la jolie Strawberry qui a retrouvé sa famille après 9 ans de disparition !

Pour comprendre l’histoire de Strawberry, une magnifique chatte écaille de tortue, il faut remonter au mois de juin 2014. Alors qu’elle vivait avec ses humains, Lee et Jo Harris-Joce à Stoke, dans la banlieue de Plymouth (sud-ouest de l’Angleterre), la minette a mystérieusement disparu pour ne plus jamais refaire surface. Du moins pas avant 9 longues et interminables années… Comme le rapporte la BBC, on ignore totalement ce qu’a vécu la boule de poils jusqu’à il y a 2 ans environ, lorsqu’un un habitant du quartier de Saint Budeaux, situé 3 kilomètres plus loin, l’a découverte et recueillie sans savoir qu’elle avait déjà une famille.

© Jo Harris-Joce / PA Wire

Mais un jour de décembre 2023, Strawberry a commencé à montrer des signes de fatigue et de mauvaise santé. Inquiet pour sa petite protégée, le bon samaritain s’est alors empressé de contacter l’antenne locale de l’association Cats Protection. Sur place, la bénévole Lizzie Smith a découvert que la chatte avait une puce d’identification. À sa lecture, les coordonnées des Harris-Joce ont été révélées au grand étonnement des équipes. Malheureusement, la famille ayant déménagé à Portsmouth (à 275 kilomètres) depuis toutes ces années, Lizzie a dû mener une enquête plus approfondie pour les retrouver… Au bout de quelques jours, et grâce à la magie des réseaux sociaux, la mère de famille a finalement pu être contactée. “Sa propriétaire, Jo, a répondu presque immédiatement. Elle était sous le choc et ravie. Ce fut un moment d'émotion générale”, a raconté la jeune femme.

© Jo Harris-Joce / PA Wire

L’importance de la puce électronique

“Nous avons gardé la puce électronique de Strawberry active dans l'espoir qu'elle puisse être retrouvée un jour et que nous aurions toujours ce lien”, avait de son côté révélé le père de famille.

En quelques heures seulement, Strawberry a pu regagner son foyer, quitté plus de 9 ans auparavant. “Ma fille était en larmes quand nous le lui avons dit. Elle est si heureuse de la retrouver”, avait assuré Jo. “Strawberry nous a immédiatement reconnus et n'a cessé de ronronner depuis son retour à la maison… C'était vraiment un miracle de Noël”, avait-elle ensuite conclu, toujours autant émue par ce dénouement incroyable.