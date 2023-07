Pensant avoir sauvé un chaton errant après son adoption, ils apprennent qu'ils doivent à nouveau le secourir

Mission accomplie… C’est ce que devaient se dire les bénévoles qui avaient secouru Strontium en le voyant partir chez sa famille adoptive. Ils ont toutefois déchanté en se rendant compte que cette dernière ne se souciait aucunement du bien-être de ce chaton. Le jeune félin à la robe rousse a de nouveau eu besoin de leur aide, et ils ne l’ont pas laissé tomber, comme l’indique Cole & Marmalade.

L’histoire se déroule à Bradenton, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). L’équipe de Nala’s Foster Kittens, une organisation locale venant en aide aux chats en détresse, connaissait déjà très bien Strontium pour l’avoir pris en charge et placé.



Nala's Foster Kittens / Facebook

Tout le monde pensait que sa nouvelle vie se passait à merveille et que ses propriétaires prenaient soin de lui. C’est pourtant en situation de divagation qu’il a été découvert par la suite, parmi une colonie de félins errants.

Le groupe a fait l’objet d’une campagne de capture-stérilisation-maintien. Quand les adoptants de Strontium ont été contactés, ils ont réussi à convaincre les intervenants qu’ils voulaient récupérer le chaton.

Retour à la maison, donc, pour le quadrupède qui n’a pourtant pas tardé à réapparaître sur les radars de l’association. Cette dernière a, en effet, appris qu’il était négligé et maltraité. Ses maîtres devaient déménager en urgence et ont décidé de partir sans Strontium.



Nala's Foster Kittens / Facebook

Chaleur extrême, faim et soif

Ils l’ont purement et simplement laissé seul à leur ancien domicile, sans eau ni nourriture et sous une chaleur insupportable.

Lorsqu’un bénévole de Nala’s Foster Kittens s’est rendu sur les lieux pour secourir Strontium, il a été choqué par les conditions de vie qui étaient les siennes après son abandon.

Les bienfaiteurs du chaton se sont tout de suite mis au travail. Ils l’ont soigné, mis ses vaccins à jour et lui donnent énormément d’amour au quotidien. Ils lui cherchent une famille aimante, bienveillante, qui le considérera comme un membre à part entière et non pas comme un objet dont on se débarrasse à la première occasion.

Nala's Foster Kittens / Facebook

Nul doute qu’ils parviendront à accomplir cette nouvelle mission à la faveur de la médiatisation de l’histoire de Strontium.