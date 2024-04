Tétanisé depuis son adoption, ce chat de 15 ans émerveille ses propriétaires en adoptant un nouveau comportement (vidéo)

Pete avait un minois triste et semblait déprimé dans sa nouvelle maison. Ses maîtres faisaient pourtant tout pour le rendre heureux, mais ne parvenaient pas à l’intéresser. En réalité, le félin avait juste besoin de temps pour comprendre qu’il était en sécurité. Quand il s’est enfin senti chez lui, sa personnalité rayonnante a émergé.

Pete a été abandonné à l’âge de 15 ans, puis a retrouvé une famille par la suite. Sa maîtresse, se faisant appeler Kamile sur les réseaux sociaux, était peinée de le voir si renfermé sur lui-même. Mais elle n’a jamais perdu de vue son objectif de le rendre heureux et ses efforts ont porté leurs fruits.

L’arrivée dans une nouvelle maison peut être un passage très stressant pour un chat. Ces animaux ont leurs habitudes et un changement dans leur routine ou dans leur environnement peut fortement les perturber. C’est d’autant plus vrai quand ils sont âgés.

@kiiim90 / TikTok

Un long chemin vers la confiance

Bouleversé par tous les changements brutaux dans sa vie, Pete s’est d’abord montré très méfiant avec Kamile et le reste de la famille. Amigo, le Maine Coon du foyer, l’a pourtant accueilli comme il se doit en lui montrant qu’il était le bienvenu. Cela n’a pas suffi à Pete pour se mettre à l'aise. Sa propriétaire s’est donc munie de jouets pour le stimuler, mais a tristement constaté qu’il n’en voulait pas : « Peut-être que son cœur était trop brisé » écrivait-elle sur TikTok.

Pete affichait un minois triste depuis son arrivée et se faisait discret. Il faut dire qu’un abandon à 15 ans est extrêmement difficile à vivre pour un animal. Il n’avait certainement aucune envie de s’amuser à ce moment, car il n’était pas bien dans ses pattes.

@kiiim90 / TikTok

Une réaction réconfortante

Ses humains lui ont laissé le temps et l’espace dont il avait besoin pour qu’il puisse s’habituer à sa nouvelle vie. Ils sont toutefois restés présents pour lui, lui montrant qu’il était aimé et qu’il pouvait se sentir en sécurité à leurs côtés. Kamile a continué de lui lancer des balles pour réveiller son âme de chaton et, un jour, a été surprise par sa réaction.

Dans un clip vidéo relayé par Newsweek, on voit Pete totalement indifférent quand la femme joue avec lui. C’était il y a plusieurs mois auparavant, lorsqu’il venait d’emménager. Puis, il apparaît dans une autre séquence en train de s’amuser timidement avec un jouet. Enfin, la vidéo s’achève avec Pete en pleine action : il court après la balle comme un petit fou, saute et s’amuse en toute insouciance.

C’est une victoire pour Kamile, qui attendait cela depuis longtemps : « Je suis très heureuse de voir cet adorable chat âgé profiter à nouveau de la vie », confiait-elle. Avec une famille aussi aimante, nul doute qu’il s’épanouira au quotidien !