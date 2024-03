La famille d'un chat lui faisant découvrir la neige s'attendait à une tout autre réaction de sa part (vidéo)

Les propriétaires d’un Maine Coon appelé Kiba a voulu l’initier aux joies de la neige. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le chat n’a pas du tout été impressionné par l’expérience. Les réactions du félins ont été filmées et la vidéo partagée sur TikTok, où elle a amusé de nombreux internautes.

En règle générale, les chats Maine Coon supportent assez bien le froid grâce à leur poil généreux et ne sont pas contre les séances de jeu dans la neige. Ce n’est pas le cas de Kiba, un représentant de la race protagoniste d’une vidéo ayant fait sourire et rire bon nombre d’internautes sur TikTok.

La séquence en question, que relaie Parade Pets, a été mise en ligne le 16 janvier 2024 et a suscité des milliers de vues sur le réseau social.

« Les Maine Coons ne sont-ils pas supposés aimer la neige ? », peut-on lire sur la vidéo alors que l’on voit Kiba observer les flocons tombant sur le paillasson. Tenu en laisse par sa propriétaire sur le pas de la porte, le matou ne semble pas vraiment émerveillé par le spectacle qui laisserait pourtant la plupart de ses congénères admiratifs.

Après avoir essayé, en vain, de lui faire apprécier la neige à l’extérieur, la maîtresse de Kiba a pensé qu’il serait plus à même de l’apprécier en la découvrant dans la sécurité et le confort de la maison. Elle a donc eu l’idée de remplir un plateau de neige et de déposer ce dernier sous son nez.



@thatpsychnp / TikTok

Rien n’y fait…

Le chat a reniflé la glace et s’est même hasardé à la lécher très brièvement, mais l’enthousiasme tant attendu n’était toujours pas au rendez-vous. Ce qui a d’ailleurs laissé le chien de la famille perplexe, lui qui manifeste bien plus d’intérêt pour la neige. Le canidé a même assisté à toute la scène et paraissait ne pas comprendre l’attitude du chat.



@thatpsychnp / TikTok

La boule de neige lancée à Kiba ne l’a pas emballé non plus. A peine l’a-t-il légèrement ballotée entre ses pattes, avant de s’en désintéresser. Le chien, lui, ne s’est pas fait prier pour l’avaler.

La propriétaire de Kiba a dû se faire une raison ; ce chat n’est pas un grand fan de la neige et il serait probablement inutile d’insister. Mais qui sait ? Peut-être finira-t-il par changer d’avis un jour…