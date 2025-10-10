Pendant sa pause déjeuner, un homme trouve un chaton sur le parking d'un restaurant et sait immédiatement qui appeler pour le protéger

Ryan Mays pensait que sa pause déjeune se passerait sereinement, comme d’habitude. Lui et son collègue ont fait la connaissance d’un petit chat sur le parking du restaurant, et n’ont pas pu le laisser derrière lui. Par chance, Ryan avait dans ses contacts une femme exerçant dans un refuge.

« Il marchait vers nous », se souvient Ryan qui racontait à Love Meow : « Le chaton est venu directement vers moi, il était âgé de seulement quelques semaines, et à la recherche de quelqu’un pour le protéger ». Ryan était définitivement la bonne personne.

« J’ai décidé d’appeler mon amie Stephanie »

Stephanie Grantham est l’amie de Ryan, mais aussi une bénévole de Sparkle Cat Rescue, un refuge pour chats. La jeune femme n’a pas hésité à se rendre sur les lieux pour prêter main forte à son ami. En « 10 minutes », se souvient l’homme, « elle était sur place ». Ana, la petite chatte, a donc été immédiatement mise sous la protection de l’association.

« Elle est très propre, en bonne santé et sociable »

Stephanie déclare avoir eu affaire à une chatte très courageuse, qui a « probablement fait de l’auto-stop sous une voiture, à moins qu’elle n’y ait été abandonnée ». D’abord réticente à être transportée dans une caisse, Ana a ensuite laissé parler sa personnalité lumineuse. Elle s’est rapidement fait une place sur les genoux de Stephanie, et a terminé sur ses épaules. Face à cette chatte aussi sociable, Stephanie a saisi l’opportunité d’un accueil en famille. Ana a tout de suite trouvé sa place chez Cindy, une mère d’accueil habituée aux jeunes chatons qui hébergeait déjà 2 boules de poils.

Le « tourbillon d’une journée »

La jeune chatte en a vécu des émotions, en l’espace d’une journée. Après ces multiples aventures, Stephanie confiait : « Cindy m’a dit qu’elle s’est endormie peu après l'avoir déposée. Cela a été une heure très chargée pour Ana ».

« Intrépide et joueuse »

Après une bonne nuit de sommeil, Ana s’est réveillée en pleine forme et a profité des nombreux jouets à disposition chez Cindy. Vraie pile électrique, elle devrait apporter beaucoup de joie prochainement dans sa future famille. Ryan et Stephanie, en agissant collectivement et en toute intelligence sont parvenus à sauver cette merveilleuse chatte qui du haut de ses quelques semaines a déjà conquis les cœurs.

