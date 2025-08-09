Pendant 8 ans, ce chat recherché par ses propriétaires menait la belle vie

Il y a près d’une décennie, Isabelle et ses proches ont été peinés par la disparition soudaine de leur chat, Éclair, parti de la maison un jour pour ne plus jamais rentrer. Les années sont passées et malgré l’envie de revoir l’animal, tout le monde s’était fait une raison. Un appel inattendu a néanmoins bouleversé le foyer à la fin du mois de juillet.

En 2017, Isabelle et sa famille, originaires de Sainte-Luce-sur-Loire (44), ont perdu le chat qu’ils avaient accueilli à 2 mois, nommé Éclair. La boule de poils n’est pas rentrée chez elle un jour et plus personne n’a eu de ses nouvelles par la suite. Pourtant, le félin n’est jamais parti trop loin. Ses propriétaires l’ont appris 8 ans plus tard après avoir reçu l’appel d’un vétérinaire.

Quand Éclair a disparu et que ses proches ont compris qu’il ne rentrerait pas, ils ont ressenti du « manque », sentiment qui s’est estompé quand le quotidien a repris le dessus. Les questionnements autour de la disparition du chat demeuraient, mais la famille est restée impuissante face à ceux-ci et a poursuivi sa vie.

Une nouvelle vie

Alors, quand un vétérinaire lui a annoncé être en compagnie d’Éclair 8 ans après sa fugue, cette annonce semblait invraisemblable. Néanmoins, elle était véridique : le quadrupède avait bel et bien été retrouvé. Mais qu’avait-il fait pendant tout ce temps ? D’autant plus qu’il paraissait en bonne santé pour un chat qui avait supposément passé des mois à l’extérieur.

Isabelle et ses proches ont mené une enquête pour comprendre ce qu’avait vécu l’animal durant toutes ses années. En rassemblant les témoignages et en assemblant les morceaux du puzzle, ils ont compris qu’Éclair avait séjourné chez un homme qui vivait au sein même de leur commune, Greg.

Ce dernier, retrouvé à l’aide des réseaux sociaux, a sympathisé avec la boule de poils en la voyant fréquemment revenir chez lui. Il nourrissait des chats à l’époque et les repas avaient certainement attiré Éclair, qu’il avait fini par prendre sous son aile et rebaptisé Gazoline. Un jour, le félin a suivi des inconnus qui lui ont offert des croquettes et ces derniers l’ont emmené chez un vétérinaire, lequel a scanné sa micropuce et découvert les coordonnées d'Isabelle.

Greg et Isabelle ont fini par entrer en contact et se sont rencontrés. L’homme a raconté à quel point Éclair n’avait manqué de rien lorsqu'il vivait avec lui : « J’ai tout aménagé pour lui, il pouvait rentrer et sortir comme il voulait. Il n’était pas malheureux, c’est un pacha. Il traîne même avec d’autres chats », partageait-il dans un témoignage rapporté par Actu Nantes .

Aujourd’hui, la question se pose de savoir qui va garder le chat, sachant que ce dernier n’est plus forcément à l’aise dans la maison où il a grandi. Isabelle et sa famille réfléchissent à une solution qui pourrait convenir à tout le monde.