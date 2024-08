Passionné par les peluches, ce chat cambrioleur n’hésite pas à se faufiler chez les voisins pour compléter sa collection

Depuis qu’ils ont déménagé sur la côte de Kapiti (Nouvelle-Zélande), Storm et sa famille découvrent régulièrement des peluches inconnues sur le sol de leur maison. Ces mystérieux objets sont le butin de leur chat Milo, un adorable Tonkinois de 2 ans qui a pris la mauvaise habitude de se faufiler dans les maisons de son quartier pour voler les objets qui lui plaisent.

À Paraparaumu Beach, sur la côte de Kapiti en Nouvelle-Zélande, rôde un adorable voleur : Milo, un chat Tonkinois de 2 ans aux magnifiques yeux bleus. Ne vous laissez pas abuser par son caractère affectueux et son air décontracté : ce minou cleptomane a déjà pénétré par effraction dans de nombreuses maisons de son quartier pour commettre ses crimes.

Une mauvaise habitude causée par l’anxiété

Milo a commencé ses larcins alors qu’il vivait encore près de Wellington avec ses propriétaires, Storm et Rory Sommerville, et leurs enfants Zen, Fox et Rosy.

« Cela a commencé après que ma belle-mère est venue rendre visite à Milo avec son chien, qui a poursuivi Milo et lui a fait peur. Puis il est devenu anxieux. Alors il a fait un vol anxieux. », a expliqué Storm à Now To Love.

Alors que le minou ramenait à l’époque un jouet à la maison de temps en temps, ses vols se sont intensifiés lorsque la famille a déménagé. « C'est à ce moment-là qu'il est revenu avec plus de 30 jouets ! », se souvient sa maîtresse.

Un impressionnant butin

Les maîtres de Milo ont ainsi trouvé toutes sortes d'objets volés chez eux, principalement des peluches : une paire de chaussettes, des ours en peluche, un kiwi tout doux, un jouet musical, une vieille poupée avec un œil manquant… « Il est fier de ses jouets. Il attrape peut-être une souris de temps en temps, mais c'est sa préférence. Il a un faible pour les jouets en peluche et en veut toujours plus ! », a confié sa maîtresse.

Dans l'espoir de retrouver leurs véritables propriétaires, Storm a partagé des photos des objets volés par le minou sur une page Facebook locale.

« Un voisin a vu mon message et m'a contactée pour me dire : "C'est peut-être pire que ce que vous pensez" », se souvient la mère de famille. « Ils avaient trouvé des cachettes de jouets autour de leur propriété et se demandaient comment ils étaient arrivés là ! »

Si certains de ces objets ont retrouvé leur propriétaire, de nombreux autres n'ont toujours pas été réclamés. Les voisins de Milo ne semblent pas, en tout cas, lui tenir rigueur de cette mauvaise habitude. Comment en vouloir à un « criminel » aussi sympathique ?