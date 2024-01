Un chat cleptomane a pris la mauvaise habitude de voler les chaussures des habitants de son quartier

Carolyn Perry vit à Wainuiomata près de Wellington en Nouvelle-Zélande avec ses 2 chats Rollo et Rocket. Ce dernier, un beau minou roux de 2 ans, a depuis quelques mois une très mauvaise habitude : il cambriole les voisins de Carolyn pour leur voler leurs chaussures !

Un petit voleur aux goûts de luxe

Comme le rapporte le média Stuff, Rocket a jusqu’à présent mis la patte sur une trentaine de chaussures. Après les avoir volées, il les déposait sans vergogne sur le pas de la porte de sa famille.

© Rocket The Burglar / Facebook

Au début, Carolyn était persuadée qu’il s’agissait d’une farce et elle pensait que Rocket était incapable de déplacer d’imposantes baskets en raison de son gabarit. À y regarder de plus près, il y avait de petites marques de morsure sur les chaussures, prouvant au-delà de tout doute raisonnable que le félin cleptomane était coupable.

Le petit cambrioleur a en plus des goûts dispendieux, car il a parfois ramené des chaussures de marque assez couteuses. D’après sa maîtresse, les Crocs sont les chaussures préférées de Rocket.

Carolyn ne sait absolument pas pourquoi Rocket a commencé à voler des chaussures. Au départ, le chat ne ramenait à la maison que des « déchets aléatoires », ce qui a fait supposer à sa maîtresse qu’il avait fouillé dans les poubelles.

Une page Facebook dédiée aux larcins de Rocket

Un peu gênée, Carolyn a tout de même souhaité rendre les objets volés à leurs propriétaires. Après avoir publié à plusieurs reprises des messages sur les chaussures manquantes sur la page Facebook de Wainuiomata, la jeune femme a fini par créer une page Facebook pour son voleur de chat : Rocket the Cat Burglar.

Aujourd’hui, la page compte plus de 750 abonnés. Elle est régulièrement mise à jour puisque le cleptomane à fourrure a pris goût au crime et ne compte pas arrêter ses larcins.

© Bruce Mackay / Stuff

Heureusement, les voisins de Rocket et Carolyn sont bons joueurs et ils sont plus amusés qu’énervés par les méfaits d’un aussi adorable voleur.

« Tout le monde plaisante, disant à quel point c’est hilarant, et je me dis que ce n’est quand même pas super drôle si vous cherchez cette fichue chaussure que vous ne pouvez pas trouver ! », a déclaré Carolyn en riant. Puissent toutes les "Cendrillons" de Wainuiomata retrouver leurs pantoufles !