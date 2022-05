Max, le chaton polydactyle sauvé par sa maîtresse devient le meilleur ami de son chat handicapé (vidéo)

Un chaton atteint de polydactylie (plus de 5 doigts) et aux oreilles pliées à cause d’une anomalie génétique fait l’unanimité au sein de son foyer d’adoption. Sa joie de vivre a particulièrement conquis Mickey, le chat handicapé.

Le mois dernier, Tara se rend chez un particulier pour acheter des dalles de terrasse. Le vendeur lui raconte alors que sa voisine cherche à faire adopter des chatons qu’elle ne peut emmener avec elle lors de son déménagement. L’homme se dit inquiet de voir la portée abandonnée en pleine nature. Grande amoureuse des animaux, Tara part à leur rencontre et fait connaissance avec ce petit chaton hors du commun, puis rentre chez elle.

Néanmoins, Tara ne pouvait se le sortir de la tête. « Alors, j'y suis retournée » déclare-t-elle à LoveMeow.

Tara / Capture vidéo

Comme une évidence pour Tara

Lorsque Tara arrive de nouveau chez la dame, seul ce petit chaton de 9 semaines aux trop nombreux orteils et aux oreilles recourbées n’a pas encore été adopté. « Je me suis dit que c'était une situation qui devait arriver. Comment cela aurait-il pu se produire autrement ? » ajoute-t-elle.

Tara rentre donc chez elle avec le chaton qu’elle nomme Max. Le petit ne demandait qu’à être aimé : « Quand il est arrivé à la maison, il a tout de suite été câlin, il ronronnait et miaulait beaucoup ».

Tara / Instagram

Max était déterminé à se lier d'amitié avec tous les autres animaux de la maison

Le caractère bien trempé de Max lui a permis de susciter l’intérêt de la chienne Surry et de ses semblables vivants déjà sur place : Mira, la chatte écaille de tortue bancale et Mickey, le chat noir à trottinette à cause du syndrome de Manx (défaut génétique qui prive l’animal de queue et provoque des malformations du squelette) dont il est atteint.

Mickey et Max sont très vite devenus comme les 5 doigts de la main : inséparables ! Des parties de jeux endiablées et des siestes câlines ponctuent leurs journées. Tara prend beaucoup de plaisir à les photographier et à les filmer pour transmettre cet amour à sa communauté Instagram.

Le chaton à grosses mitaines Max vit désormais comme un roi au sein de son nouveau foyer.