Par mimétisme, cette chatte sauvée et hébergée dans une salle d’escalade se met à grimper les murs (vidéo)

Dans la salle d’escalade de son propriétaire, Lala est un emblème. La chatte grimpe au milieu des sportifs depuis qu’elle a découvert cette activité. Aucun mur ne lui résiste et ses prouesses sont admirables. A la voir s’épanouir ainsi, il est difficile d’imaginer les épreuves difficiles qu’elle a traversées au cours des dernières années.

Vous avez certainement déjà observé un chat grimper aux arbres, ou se hisser sur un muret avec une précision déconcertante. Mais avez-vous déjà vu une boule de poils gravir des murs d’escalade dédiés aux humains ? Ce n’est effectivement pas quelque chose de courant, et pourtant, au Japon, il existe une grimpeuse de renom nommée Lala. Elle ne ressemble pas aux autres sportifs, puisqu’il s’agit bel et bien d’une chatte !

Les visiteurs de la salle d’escalade Boulbaka Bouldering Gym, à Okinawa (Japon), ont certainement déjà observé Lala sauter de prise en prise pour escalader les murs de la pièce. La femelle écaille de tortue sait parfaitement comment se déplacer, puisqu’elle a observé les humains en train de le faire à de nombreuses reprises.

Un animal qui revient de loin

Lala est persévérante quand elle se met à grimper sur les murs, et c’est une qualité qu’elle a toujours eue. En effet, il y a plusieurs années maintenant, la chatte errait dans la rue et n’avait nulle part où aller. Elle s’est même mise en danger à plusieurs reprises au milieu de la circulation, rapportait la page Noticias Con Perritos sur Instagram.

Un quotidien d’errance, de solitude et d’insécurité auquel elle a fini par échapper grâce à l’aide de bienfaiteurs. Après son sauvetage, la chatte a été emmenée au Boulbaka Bouldering Gym, où elle passe la plupart de son temps. Finalement, elle est devenue l’emblème de l’établissement et fait, en quelque sorte, partie intégrante du personnel.

@Boulbaka / Instagram

Lala est d’ailleurs régulièrement représentée sur les articles vendus sur place, tels que les t-shirts, les sacs ou les affiches. En somme, celle qui n’avait nulle part où aller a désormais une place importante là où elle séjourne. Avec autant d’influence, peut-être qu’elle fera bientôt naître une nouvelle discipline pour les chats adeptes d’escalade !