  5. « On n’aurait jamais cru qu’il grandirait ainsi », de chaton minuscule et fragile, ce Persan blanc splendide fascine désormais TikTok (vidéo)

dans la catégorie Emotion

De chaton chétif à félin splendide, Bean a parcouru un chemin impressionnant. Aujourd’hui star de TikTok aux côtés de ses 2 sœurs Persanes, ce chat au pelage blanc immaculé fascine par son évolution spectaculaire.

Illustration : "« On n’aurait jamais cru qu’il grandirait ainsi », de chaton minuscule et fragile, ce Persan blanc splendide fascine désormais TikTok (vidéo)"
© @beanmika / TikTok

Il était tout petit, un peu perdu et avec tant de choses à découvrir. Il est aujourd’hui le plus grand chat de sa famille, arbore un magnifique et épais pelage blanc et est plein d’assurance. Bean fait la fierté de sa propriétaire, qui sait mieux que quiconque à quel point ce chat revient de loin.

Lui qui était le plus chétif de sa portée a bien rattrapé son retard au fil des mois. En comparant les images de sa jeunesse aux siennes aujourd’hui, on aurait du mal à croire qu’il s’agit du même animal. C’est justement ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo postée par sa maîtresse le 28 août 2025 sur le compte TikTok @beanmika”, dont le félin partage la vedette avec 2 chattes de la même race que lui, Persan en l’occurrence. Ses “soeurs” - ils n’appartiennent pas à la même portée - répondent aux noms de Mika et Aspen.

Voici la vidéo en question, ayant généré plus de 660 000 vues sur TikTok et relayée par Parade Pets :

@beanmika

fluffy chonk #cat #fyp #catsoftiktok #cattok

? original sound - Sir George

On y voit Bean d’abord minuscule, assis et paraissant confus. La séquence s’enchaîne ensuite sur une image actuelle du chat, devenu adulte, imposant, affichant sa superbe fourrure blanche et confiant.

Illustration de l'article : « On n’aurait jamais cru qu’il grandirait ainsi », de chaton minuscule et fragile, ce Persan blanc splendide fascine désormais TikTok (vidéo)
@beanmika / TikTok

Une belle leçon de résilience

Bean est plus grand que Mika et Aspen, bien loin du statut de plus petit chaton de la fratrie à sa naissance. Sa carrure l’aide d’ailleurs à ne pas se laisser marcher sur les pattes, comme on peut le voir dans une autre vidéo (ci-dessous) où il se chamaille avec l’une de ses congénères.

@beanmika

every single day #cat #fyp #catsoftiktok #cattok

A lire aussi : Alors qu’elle souhaitait adopter des chatons, cette jeune femme rentre chez elle avec 2 frères adultes particulièrement soudés

? original sound - zeusforfree

L’histoire de Bean est une belle leçon de résilience et de transformation. De chaton fragile à majestueux matou, il incarne à lui seul tout ce que l’amour, les soins et le temps peuvent accomplir. Sa popularité sur les réseaux sociaux témoigne non seulement de son incroyable évolution, mais aussi de l’attachement que ses fans – et surtout sa maîtresse – lui portent. Bean nous rappelle qu’il ne faut jamais sous-estimer les débuts modestes, car ils réservent parfois les plus belles surprises.

Actualités

