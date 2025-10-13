Nouvelle et ancienne génération allient leurs savoirs pour retrouver un chat perdu

Quand Sharon a perdu son chat, elle a fait du porte-à-porte pour prévenir le voisinage et a aussi pris contact avec un refuge local. Sa détermination n’a malheureusement pas suffi pour le retrouver, alors la femme s’est tournée vers les nouvelles technologies, soit l’intelligence artificielle. Quelques jours plus tard, sa boule de poils et elle-même étaient à nouveau réunies.

Louie, un félin au pelage roux, occupe une place centrale dans la vie de Sharon. Alors, quand il a disparu soudainement, la femme âgée s’est sentie dévastée. Elle a d’abord commencé à le rechercher de façon traditionnelle, puis a bénéficié du soutien d’une entreprise spécialisée dans la recherche d’animaux via l’intelligence artificielle.

Sharon n’a fermé aucune porte pour retrouver Louie. Quand il a disparu et qu’elle a compris qu’il ne reviendrait pas de si tôt, elle était absolument bouleversée : « C'était dévastateur. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Il fait partie de notre famille », assurait-elle dans un témoignage rapporté par Yahoo Finance . La boule de poils avait profité d’une fenêtre laissée ouverte pour partir à l’aventure et n’était plus jamais rentrée ensuite.

Des recherches infructueuses Immédiatement après avoir constaté son absence, Sharon est partie faire le tour du quartier dans l’espoir qu’un voisin ait croisé le félin. Elle a fait du porte-à-porte, mais personne n’avait vu Louie. Il semblait s’être volatilisé. La senior s’est rendue au refuge Humane Society du sud-ouest de Washington pour approfondir ses recherches et signaler la disparition du chat. Sur place, le personnel lui a suggéré d’installer une application nommée Love Lost. Cette dernière permet de créer un profil numérique à son animal en téléchargeant sa photo. Le quadrupède est ensuite inscrit dans une base de données. En cas de disparition, une intelligence artificielle compare sa photo à celle des animaux enregistrés et le fugueur peut être identifié rapidement si quelqu’un l’a retrouvé.

Petco Love Lost

Sharon a donc décidé de faire confiance à cette technologie et quelque temps après, elle a reçu un message sur l’application. Un voisin lui indiquait avoir aperçu le chat sur le toit d’un cabinet vétérinaire. La femme et le témoin sont allés sur place et ont découvert Louie à l’arrière du bâtiment. Un soulagement pour Sharon, qui le cherchait depuis 11 jours.

La femme âgée a vivement remercié les fondateurs de Love Lost : « Nous étions tout simplement ravis [...] Sans cela, je ne l'aurais probablement pas retrouvé. Je suis très reconnaissante. Merci, merci Love Lost d'avoir ramené Louie à la maison ».