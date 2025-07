"Nous ne comprendrons jamais", victimes de leurs pelages, ces chats noirs peinent à trouver une famille pour la vie

La Worthing Cat Welfare Trust est basée à Worthing (Royaume-Uni) et accueille de nombreux matous de toutes races et de toutes couleurs. Parmi leurs pensionnaires, 9 félins noirs attendent patiemment leurs familles pour la vie. Malheureusement, aucun d’eux n’attirent l’attention des adoptants… Pour les équipes de bénévoles, cela ne fait aucun doute : les vieilles légendes qui entourent les chats noirs ont la peau dure. Considérés depuis des siècles comme des démons liés à la sorcellerie, des créatures des enfers ou encore des porte-malheurs, ces félins particuliers ont plus de mal à trouver preneur que leurs congénères colorés. “Comme c'est si souvent le cas, nous avons 9 beaux chats noirs qui n'attirent pas l'intérêt des adoptants”, a écrit le refuge dans une publication Facebook.

“Nous ne comprendrons jamais”

Bien décidés à leur trouver une famille pour la vie, les membres de l’association ont donc décidé de leur faire une petite mise en valeur. Qu’il s’agisse de chatons comme Josh et Phoebe, de chats adultes tels que Fraggle ou encore de seniors comme Sooty, aucun de ces pauvres matous n’attirent les regards en raison de superstitions… Pourtant, ils ont tous un caractère adorable et unique à chacun d’entre eux. “Nous ne comprendrons jamais la réticence à opter pour les chats noirs. Nous pensons que leurs manteaux brillants et leurs yeux brillants sont difficiles à égaler”, peut-on lire dans la suite du post Facebook relayé par le média The Argus.

De vraies boules d’amour

Heureusement, de nombreux internautes déjà propriétaires de chats noirs n’ont pas hésité à vanter les mérites de ces petites créatures dans les commentaires. “J'adore les chats noirs, ce sont les plus adorables”, a assuré une utilisatrice du réseau social.

Les membres de l’association, quant à eux, croisent fort leurs doigts pour que des adoptants daignent enfin apporter l’attention que ces 9 matous méritent. “Nous espérons que les gens se manifesteront et offriront des foyers aimants pour toujours à nos fabuleuses beautés noires”, ont-il conclu.