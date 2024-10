Victime des vieilles légendes, ce chat noir peine à se faire adopter au refuge

Les stéréotypes, mais aussi les mythes viennent compliquer les adoptions. C’est le cas pour les chats noirs, plus souvent délaissés dans les refuges que leurs congénères. Porteurs de malheurs dans l’imaginaire collectif, ils ont parfois du mal à trouver une famille. Pourtant, ils sont comme tous les autres félins, comme le prouve Captain Hook.

Au refuge depuis le mois d’août 2024, Captain Hook n’a suscité aucun intérêt de la part des adoptants. Non seulement le félin est âgé de 8 ans, mais il arbore également un pelage noir. Ainsi, selon les croyances anciennes, l’animal pourrait porter malheur au sein de son foyer. Cependant, tout ce que le chat a à offrir autour de lui, c’est de l’amour !

Captain Hook a atterri au contrôle animalier du comté de Palm Beach, en Floride (États-Unis) après que les personnes en qui il avait le plus confiance l’aient laissé tomber. Celles-ci déménageaient et ne souhaitaient pas l’emmener dans cette nouvelle vie. La boule de poils s’est donc retrouvée au refuge.

Une indifférence générale

Sur place, Captain Hook a été choyé par ses sauveteurs. Lesquels espéraient plus que tout qu’il puisse retrouver le bonheur au sein d’une famille aimante. Mais la double peine du félin rendait la tâche difficile. D’une part, le chat était considéré comme âgé par rapport à ses congénères. Les adoptants ont plutôt tendance à se tourner vers des animaux plus jeunes.

D’autre part, le quadrupède avait un pelage noir. Dans de nombreux pays, les chats noirs symbolisent le diable et tout ce qui en découle. Leur présence présage un grand malheur et nombreux sont ceux qui étaient chassés autrefois. Tristement, ces légendes perdurent et les félins au pelage sombre ont du mal à se faire adopter.

Captain Hook ne perd toutefois pas l’espoir de trouver la maison parfaite pour profiter d’une retraite paisible. Il a d’ailleurs de nombreuses qualités que le média The Palm Beach Post a listées pour l’aider à trouver une famille. De façon générale, Captain Hook est un chat affectueux et bien dans ses pattes. Il fera le bonheur d’un propriétaire à la recherche de tendresse ! Espérons qu’il trouve bientôt sa perle rare.