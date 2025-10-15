Nourri chaque jour par des employés, un chat errant de 15 ans révèle un passé incroyable entre les Bermudes, le Royaume-Uni et les États-Unis

Frankie, un chat tigré âgé d’une quinzaine d’années, a vécu un parcours hors du commun, traversant plusieurs îles et continents avant d’atterrir dans un entrepôt new-yorkais. Son histoire pleine de mystères et de rebondissements illustre à la fois les aléas de la vie des animaux errants et la dévotion de ceux qui œuvrent pour leur offrir un foyer chaleureux.

Pendant plusieurs semaines, les employés d’un entrepôt situé à New York nourrissaient un chat tabby sénior qui se cachait le plus souvent sous l’un des camions de livraison. Ils ont fini par en informer John Debacker, auteur de nombreux sauvetages, comme celui de ce chaton tombé d’une cheminée et s’étant retrouvé bloqué derrière un mur, ou encore de cette portée de petits félins rejetés par leur mère.



John Debacker

Le bénévole est rapidement arrivé sur les lieux et a réussi à gagner la confiance du vieux matou en lui donnant à manger. Il a ainsi pu le passer au lecteur de puce, qui lui a révélé une information étonnante ; l’animal avait été identifié non pas dans la région, mais sur l’archipel des Bermudes, 1200 kilomètres plus loin.



John Debacker

“J’étais sous le choc”,confie John Debacker à The Dodo . Il a contacté l’association locale Bermuda SPCA, mais n’a pas appris grand-chose au sujet de son nouveau protégé, hormis qu’il s’appelle Frankie. Comment ce chat avait-il pu se retrouver aussi loin de chez lui ? Personne n’avait la réponse à cette question à ce moment-là.

Nomade malgré lui

John Debacker l’a emmené chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 15 ans. Il s’est vite attaché à cette créature amicale et pas du tout avare en ronronnements.



John Debacker

L’homme a poursuivi sa petite enquête pour tenter d’en savoir plus à propos de Frankie. Il n’était pas au bout de ses surprises. Il a effectivement découvert que le chat avait vu le jour au Royaume-Uni, avant de déménager avec ses maîtres aux Bermudes, qui appartiennent à la Couronne britannique. Il avait ensuite été donné à une famille habitant un autre archipel de l’Atlantique Nord, les Îles Turks et Caïques (elles aussi sous souveraineté britannique) en l’occurrence, à plus de 1300 km de là.

Ces personnes ne pouvaient plus le garder et lui avaient trouvé un foyer aux Etats-Unis, plus précisément en Caroline du Nord, avant un nouvel abandon l’ayant mené à un refuge local. L’ultime étape de cet incroyable périple avait eu lieu en 2017, avec sa prise en charge par une organisation new-yorkaise. Frankie s’était ensuite retrouvé à errer, dans des circonstances qui sont encore floues.

Entre de bonnes mains

Ce chat n’aura toutefois plus à subir ces incessants déplacements. Il a été confié à l’association Last Chance Animal Rescue, basée à Holbrook (New York). Les bénévoles prennent soin de lui et s’emploient à lui trouver une famille aimante au sein de laquelle il pourra vivre sereinement ses dernières années.