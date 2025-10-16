Nommé « chat de l’année », ce félin est récompensé pour sa capacité à tisser des liens partout où il passe (vidéo)

Fizz est devenu célèbre en l’espace de peu de temps. Sa propriétaire est fière de lui, d’autant qu’il a remporté plusieurs prix au cours des derniers mois. Sa qualité première : il s’entend avec tout le monde et s’adapte particulièrement bien à des endroits différents.

Fizz a été nommé « chat de l’année » au Royaume Uni, et cette reconnaissance, il a de quoi en être fier car c’est à l’unanimité qu’il a obtenu ce titre. Sa propriétaire, Briony Loder, âgée de 59 ans est très fière de son félin et reconnaît son caractère « unique ».

Cats Protection

Un chat bien implanté localement

La reconnaissance du chat roux ne date pas d’hier, rapportait la BBC. Depuis son jeune âge, Fizz a toute l’admiration de sa communauté, à Llandrindod Wells (Pays de Galles, Royaume-Uni). Selon sa propriétaire, le chat possède « un lien très spécial » avec la ville. Elle ajoutait : « Fizz est connu et très apprécié de toute la ville, il est un petit chat impertinent avec tant de personnalité ».

Cats Protection

Un félin toujours en vadrouille

Plusieurs fois, Fizz a fait des frayeurs à sa propriétaire en disparaissant. Après les premières inquiétudes, Briony a fini par découvrir que son chat était en train de se faire un réseau dans toute la ville. Un jour, peu après avoir signalé la disparition de son chat sur un post Facebook, la propriétaire a reçu plusieurs messages lui indiquant que Fizz avait été repéré à la banque, dans une école, ou encore à la poste ou au supermarché.

La fin de ses escapades est souvent assurée par le facteur qui croise le chat dans les rues de la ville et finit par le ramener chez lui.

Cats Protection

Une inscription anonyme

C’est en constatant tout le bien que le chat faisait à la communauté qu’un habitant a eu l’idée d’inscrire Fizz au concours du « Meilleur chat de l’année ». Le minet a remporté le prix haut la main. Le président de Cats Protection, Jeff Knott, qui faisait partie du jury, exprimait : « Le niveau était exceptionnellement élevé, mais l’amour de Fizz pour l’aventure et les escapades nous ont conquis ». Le chat a également reçu le premier prix du « chat le plus connecté de l’année », une belle récompense « à l’ère du numérique, alors que les communautés sont de plus en plus fragmentées », exprimait Briony.

Le chat a fait ses premiers pas sur les planches récemment et prends énormément de plaisir à se pavaner sur scène. Excellant dans le domaine de la performance, Fizz donne le sourire à ceux qui croisent sa route.