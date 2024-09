Marley a été élu chat de l’année pour avoir aidé des femmes victimes d’abominations à se reconstruire

Les femmes de la Caritas Bakhita House ont été brisées pendant longtemps par des personnes abusives. Comme s’il était capable de ressentir leur douleur, Marley leur offre le réconfort et la tendresse dont elles ont besoin. Sa présence au sein de l’établissement est d’une importance capitale.

Marley est officiellement devenu le chat de l’année 2024 au Royaume-Uni pour avoir apaisé les âmes brisées de nombreuses femmes. Hébergées à la Caritas Bakhita House, un refuge londonien accueillant les victimes de trafic, d’esclavagisme et d'exploitation, elles ont toutes traversé des épreuves inimaginables. Le félin bicolore est là pour les soutenir et les guider vers l’apaisement.

Ce dernier a été abandonné par sa famille, car il ne s’entendait pas avec l’autre chat de la maison. Lequel le malmenait constamment et aurait pu gravement le blesser à terme. Marley a donc intégré un refuge, puis a été adopté par le personnel de la Caritas Bakhita House. Celui-ci savait qu’un animal serait un plus au sein de son établissement, mais n’imaginait pas à quel point.

Cats Protection / Youtube

Une incroyable empathie

Les membres de la maison d’accueil, dont la directrice Karen Anstiss, ont tout de suite compris que Marley était spécial en le voyant à l’œuvre aux côtés des femmes. Il a d’ailleurs développé une technique d’approche, prenant son rôle au sérieux : « Au début, il s'assoit très près d'elles pour voir comment les femmes réagissent. Puis il pose doucement une patte sur leur jambe pour leur faire savoir qu'elles ne sont pas seules », témoignait la directrice, relayée par la BBC.

Sa présence a permis aux pensionnaires les plus traumatisées de s’ouvrir et d’avancer. Karen Anstiss est persuadée qu’il perçoit ce que les victimes ressentent, ayant lui-même vécu des moments difficiles par le passé. Pour elle, le quadrupède noir et blanc a un véritable « don d’empathie », pansant les plaies des rescapées par sa simple présence.

Un prix amplement mérité

Marley a été inscrit au National Cat Awards, événement organisé par Cats Protection pour mettre en avant les chats, et a d’abord décroché la première place dans la catégorie « chats incroyables », avant d’être élu chat de l’année pour son dévouement auprès des femmes.

Un titre largement mérité en voyant l’impact qu’il a dans la vie de ces dernières : « Je suis si fière que Marley ait remporté le prix du chat national de l'année. C'est une merveilleuse illustration du pouvoir de l'amour », partageait Karen Anstiss.

Cats Protection / Youtube