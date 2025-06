Née sans yeux, Stevie découvre le doigt de sa maîtresse et lui offre un moment d’amour pur (vidéo)

Née sans yeux, Stevie n’a jamais vu le monde qui l’entoure. Pourtant, cette magnifique chatte tabby, adoptée alors qu’elle souffrait d’une grave infection oculaire, rayonne aujourd’hui d’amour et de douceur. Grâce aux soins attentifs de sa propriétaire prénommée Amber, elle a pu être opérée et vit désormais sans douleur. Sur TikTok, où elle est régulièrement mise en scène, Stevie touche les internautes par sa manière unique de percevoir son humaine et d’interagir avec elle. Une vidéo particulièrement émouvante, devenue virale, montre toute la tendresse qui unit ce duo hors du commun.

Stevie, une adorable chatte à la robe tigrée, est née aveugle. Sa propriétaire Amber, alias « @thenamesamber » sur TikTok, explique, en effet, que la féline était venue au monde sans globes oculaires. Ses orbites étaient tout simplement vides. Petit à petit, ces dernières s’étaient infectées. Elles étaient déjà dans un état préoccupant au moment où Amber l’avait adoptée.

Pour sauver Stevie, il fallait absolument nettoyer et traiter les orbites, puis les suturer pour les refermer définitivement. L’opération s’était parfaitement déroulée et la chatte, clairement soulagée, se sent beaucoup mieux depuis.

Elle apparaît souvent dans des vidéos partagées par sa propriétaire sur le réseau social. L’une de ces séquences, que relaie Parade Pets, est particulièrement émouvante.

On y voit Amber présentant son index à la minette, qui se rend compte de la proximité du doigt grâce à son odorat, puis s’y frotte tendrement la tête avant de l’agripper avec énormément d’amour.

Stevie savoure ensuite les caresses de son humaine et y réagit en posant la patte sur son avant-bras.



Quand les yeux ne sont pas là, le cœur prend le relais

Cette chatte ne peut certes pas voir sa « maman », mais elle se connecte à elle avec ses autres sens et surtout son cœur. L’attachement et la tendresse qu’elle éprouve à son égard sont à la fois palpables et bouleversants.

La vidéo en question a été mise en ligne le 2 juin 2025 et est rapidement devenue virale, ayant généré 2,5 millions de vues sur TikTok. La voici :

