Venu au monde sans nez et condamné à ne vivre que quelques jours, ce chiot a pourtant soufflé sa deuxième bougie !

Goose a aujourd’hui 2 ans. Un véritable exploit pour cette chienne à laquelle on ne donnait que quelques jours à vivre à cause d’une malformation.

Il arrive parfois que des chiens mal en point, auxquels on ne donnait que des chances infimes de survie, finissent par démentir ces pronostics et remontent la pente de façon spectaculaire.

C’est le cas de Goose, un chiot né sans une grande partie du nez. La petite chienne avait les narines dans la bouche et une fente labiale bilatérale au niveau de la lèvre supérieure. Pour ne rien arranger, il lui manquait aussi la plupart des dents, comme le rapporte le site I Love My Dog So Much.

Goose – Goosie pour les intimes – a été recueillie par l’équipe de Sanctuary Rescue, un refuge situé à Midlothian dans l’Etat de Virginie (Est des Etats-Unis). Les bénévoles n’ont épargné aucun effort pour l’aider à vivre le plus longtemps possible. Son état de santé ne laissait toutefois pas espérer grand-chose à ce niveau. Elle vivrait peut-être quelques jours, une poignée de semaines tout au plus, mais sa courte existence devait être emplie de bonheur et d’amour.

Les semaines se sont toutefois transformées en mois et, à la surprise générale, Goose a eu un an. Le refuge a alors organisé une fête d’anniversaire géante, à laquelle 300 personnes ont participé.

La chienne miraculée ne s’est pas arrêtée en si bon chemin. Elle a récemment soufflé sa seconde bougie, comme l’a annoncé cette publication sur la page Facebook de Sanctuary Rescue. Covid-19 oblige, les bénévoles n’ont pas pu organiser un évènement de la même envergure que celui de l’année précédente, mais ils ont tout de même marqué le coup : parade avec respect de la distanciation sociale et petite fête retransmise en live sur Facebook notamment.

Goose n’a pas fini d’étonner le monde !