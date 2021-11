Née avec une malformation faciale, cette jeune chatte rêve de trouver un foyer aimant pour toujours (vidéo)

Kaya est différente des autres chats. Mais sa difformité a fait fondre le cœur des bénévoles qui la soignent. Ils espèrent dénicher la famille parfaite pour leur adorable protégée.

Kaya est née avec une anomalie faciale congénitale, qui lui donne une expression particulière. En juillet, la jeune chatte a été trouvée dans la rue par un passant, lequel l'a ensuite remis entre les mains des bénévoles du TO Rescue, un refuge pour animaux basé en Californie (États-Unis). Âgée de 4 semaines, elle souffrait de déshydratation, était affamée et couverte de puces.

© TO Rescue

Ses soigneurs l'ont aidée à se rétablir. Au fil du temps, Kaya a repris du poids et des forces. Sa personnalité a également commencé à briller. « Elle est incroyablement intelligente et veut seulement être entourée de gens. Tout ce qu'elle veut, c'est être aimée et caressée », a expliqué Odelkis Barrera, la fondatrice du centre. « Elle s'entend très bien avec sa famille d'accueil, les autres chats et les chiens. »

© TO Rescue

La jeune chatte attend d'être adoptée

Bien que le félin ait traversé des épreuves difficiles, il se montre extrêmement affectueux et enjoué. Lorsque Kaya ne se blottit pas dans les bras de ses bienfaiteurs, elle s'amuse avec son jouet préféré au monde : une boîte en carton !

La boule de poils a subi une intervention chirurgicale pour l'aider à mieux voir et à se déplacer correctement. Maintenant âgée de 5 mois et demi, la seule chose que désire Kaya est de trouver une famille aimante pour toujours. Mais les demandes d'adoption ne se bousculent pas...

© TO Rescue

« Nous voulons un environnement agréable et un foyer qui pourrait lui consacrer le temps dont elle a besoin », a expliqué la directrice du refuge. Le personnel ne comprend pas pourquoi quelqu'un laisserait passer l'occasion d'ajouter ce chat si doux et spécial à sa famille.

© TO Rescue

Quoi qu'il en soit, Kaya se porte bien et est impatiente de commencer une nouvelle aventure avec des humains bienveillants.