Elle vend son vieux canapé en ligne sans savoir que son chat s’était caché à l’intérieur (vidéo)

Darcy pensait simplement dire adieu à son ancien canapé. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’était que sa petite chatte, Zuki, se glisserait incognito à l’intérieur... Alors que le meuble changeait de maison, la minette, quant à elle, s’offrait une escapade clandestine chez le nouvel acheteur, déclenchant une drôle de surprise pour tout le monde !

Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo @darcycass, Darcy Miller était heureuse d’avoir vendu son vieux canapé sur Facebook Marketplace. C’était avant de recevoir un appel inattendu de l’acheteur quelques temps après la livraison du meuble. Comme le rapporte Newsweek, cette vente banale s’est alors transformée en véritable mission de sauvetage…

Livrée par erreur

Tout semblait normal après la vente du canapé, jusqu’à ce que l’acheteur entende des miaulements et perçoive des mouvements étranges sous le meuble. En examinant de plus près sa nouvelle acquisition, celui-ci a rapidement découvert qu’un chat tigré apeuré s’y cachait.

© @darcycass / Instagram

Il a alors immédiatement appelé Darcy qui est restée sans voix en apprenant que Zuki, sa chatte, avait réussi à se faufiler dans le canapé par une déchirure en dessous. Elle était involontairement devenue un passager clandestin et s'est retrouvée dans une maison inconnue sans que personne ne s'en aperçoive.

Dès qu'elle a appris la nouvelle, Darcy s’est bien entendu précipitée au domicile de l'acheteur pour récupérer sa boule de poils.

© @darcycass / Instagram

Un « sauvetage » devenu viral

Sa vidéo Instagram du 28 juillet la montre ainsi en train de tenter d'attirer Zuki hors du canapé, en lui parlant doucement afin de la rassurer. Effrayée malgré la présence de sa maîtresse, la minette a tenté une sortie timide avant de se retirer à nouveau dans sa cachette en découvrant un environnement inconnu. Darcy a alors utilisé la ruse ultime : ouvrir un sachet de friandises auxquelles Zuki n’a pas pu résister. Après être finalement sortie du canapé, sa maîtresse l'a tendrement félicitée pour avoir été une « fille courageuse ».

Visionnée plus de 292 000 fois, la vidéo Instagram de ce sauvetage cocasse a beaucoup fait rire les internautes. « Leur as-tu dit que le canapé était superbe et qu'elle était juste chargée du contrôle qualité pour s'assurer qu'il arrive en toute sécurité ? », a plaisanté l’un d’entre eux. « Le pauvre bébé est allé faire une sieste et s'est réveillé dans un tout nouveau monde. », a déclaré un autre spectateur.

© @darcycass / Instagram

La pauvre Zuki a sans doute eu une belle frayeur, mais ce n’est ni la première ni la dernière fois qu’un chat se cache dans un canapé pour jouer les voyageurs clandestins… Morale de l’histoire : vérifiez bien vos meubles avant de les vendre ou de les jeter, surtout si vous partagez votre vie avec des petits félins !