Monsieur Météo en version féline : Quand la fourrure d'un chat prédit l'arrivée d'une tempête (vidéo)

Quand un orage s’apprête à se produire, la famille d’un adorable chat appelé Maxwell sont involontairement prévenus par ce dernier. Les surprenantes touffes de poils blancs qui se trouvent sur sa tête servent, en effet, d’alerte au gros temps. Une vidéo où on les voit à l’œuvre et postée sur TikTok est rapidement devenue virale.

Entre les bulletins à la télévision, les sites web et les applications météo, on ne manque pas d’alternatives pour connaître le temps qu’il fera dans les prochains heures et jours. Les propriétaires de Maxwell le chat peuvent se targuer de disposer d’un outil supplémentaire dans ce domaine ; le félin lui-même.

Le pelage de ce beau minet fournit, en effet, un indicateur fiable grâce auquel sa famille comprend qu’un orage est imminent. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant cette vidéo amusante, postée sur le compte TikTok dédié à l’animal et intitulé Maxwell Charles (@maxandhisfloofs).

Partagée le 20 septembre sur le réseau social, cette séquence relayée par Parade Pets totalise des centaines de milliers de vues.

La particularité de ce chat tuxedo, dont la famille habite le comté de Salt Lake dans l’Utah (Etats-Unis), est cette étonnante paire de touffes de poils blancs qu’il possède derrière les oreilles. Elles se dressent dans différentes situations, notamment lorsqu’un orage est sur le point d’éclater.



@maxandhisfloofs / TikTok

Touffes dressées, orage en vue !

Quand ce genre de phénomène météorologique se prépare, en effet, l’air a tendance à se charger en électricité statique, ce qui fait que les poils du chat se dressent pendant qu’il observe tranquillement l’extérieur depuis la fenêtre.

« Je peux dire qu’une tempête est en préparation ! Les touffes deviennent statiques », peut-on ainsi lire en légende de la vidéo.

A lire aussi : Sauvée de la rue par les gendarmes, une chatonne s'offre une carrière inattendue ! (vidéo)

Pendant qu’elle filme son chat, la maîtresse lui caresse la tête, puis braque sa caméra sur les nuages qui approchent et annoncent une grosse pluie. Les touffes de Maxwell ne mentent jamais…