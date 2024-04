Une chatte errante ayant trouvé refuge sous un porche révèle à sa famille d'accueil une merveilleuse surprise le lendemain de son arrivée

En Pennsylvanie (Etats-Unis), Cleo, une chatte à la robe tigrée errante de 9 mois, a trouvé refuge sous un porche avant d’être remarquée par la propriétaire des lieux. Cette dernière s’est prise d’affection pour elle et s’est mise à la nourrir.

La minette était reconnaissante et sa méfiance s’atténuait de jour en jour. Sa bienfaitrice voyant que son ventre devenait de plus en plus volumineux, elle a pensé qu’elle était gestante et a alors contacté l’association locale Eliannie Animal Rescue.



Wilma / Instagram

L’organisation lui a trouvé une famille d’accueil, celle d’une bénévole prénommée Wilma. Auprès de celle-ci, Cleo s’est détendue davantage. Elle était ravie d’évoluer dans ce nouvel environnement sécurisé et confortable. « Je pouvais sentir des bébés dans son ventre, mais je ne pensais pas que son accouchement était imminent », raconte Wilma à Love Meow.



Wilma / Instagram

« Une maman merveilleuse et attentionnée »

La mise bas allait, en effet, avoir lieu quelques heures plus tard. Le lendemain matin, Wilma a eu droit à une surprise au réveil. « J'ai entendu des chatons pleurer dans mon bureau », relate, en effet, la mère d’accueil bénévole.

Cleo venait de mettre au monde 2 magnifiques chatons au pied de l’arbre à chat. Wilma s’est dépêchée de lui aménager un coin douillet pour lui permettre de poursuivre l’accouchement et d’élever ses petits dans les meilleures conditions.

Elle est également restée à ses côtés pour la soutenir et la réconforter. Très vite, la confiance s’est installée, au point pour la chatte de laisser son hôtesse s’occuper de ses bébés.



Wilma / Instagram

Cleo a donné naissance à 4 chatons. Malheureusement, l’un d’eux n’a pas survécu. Les survivants, appelés Leila, Dalil et Ramses, n’auront pas à connaître la vie d’errance de leur génitrice.

« Cléo est une maman merveilleuse et attentionnée envers ses bébés, allant vers eux dès le premier couinement, dit Wilma. Les premières 48 heures, elle ne les laissait que pour manger et utiliser la litière. »

Un 4e chaton s’ajoute à la portée

Quelques jours plus tard, un chaton orphelin a été découvert seul dans un jardin. Il a été proposé à Cleo dans l’espoir qu’elle prenne soin de lui. La nouvelle maman l’a accepté sans hésiter et s’est mise à le toiletter et à l’allaiter comme ses propres petits.

Le rescapé a été appelé Moshe. Il est 2 fois plus petit que les chatons de Cleo, mais ne manque ni de volonté, ni d’appétit.

A lire aussi : Un chat handicapé veille sur son amie Chihuahua prête à donner naissance à ses petits (vidéo)



Wilma / Instagram

Sa mère adoptive le traite exactement comme sa progéniture biologique. Lui aussi peut prétendre à un avenir radieux grâce à elle et aux personnes qui l’ont recueilli.

Quand les 4 chatons auront passé le cap des 8 à 10 semaines, ils seront proposés à l’adoption. Tout comme leur maman qui sera très probablement stérilisée avant de rejoindre sa famille pour toujours.