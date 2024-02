Le retour inespéré d’une chatte de 25 ans qui s’est débrouillée seule dans la rue pendant 2 ans

Alison et Dean Lyng, originaires de Chatham en Angleterre, ont serré Kizzy dans leurs bras après 2 ans de séparation. La féline s’était volatilisée en 2021 et ses propriétaires la croyaient décédée depuis, car elle était âgée. Mais elle n’en avait pas encore fini avec la vie et a survécu à l’extérieur jusqu’à ce qu’une bonne Samaritaine la récupère.

Cette dernière se trouvait à quelques kilomètres de la maison du couple lorsqu’elle a remarqué une chatte mal en point au bord de la route. Selon le Daily Mail, la pauvre n’avait que la peau sur les os. Elle était sale, couverte de puces et peinait à marcher à cause de ses griffes bien trop longues. La bienfaitrice s’est inquiétée pour elle et l’a emmenée dans une clinique vétérinaire.

Un appel à témoin

Sur place, l’équipe de soins a tenté de scanner sa micropuce, mais elle n’en avait pas. Il est pourtant rare qu’un chat errant vive aussi longtemps dans la rue, ce qui laissait croire qu’elle avait eu une maison et des maîtres pour prendre soin d’elle. Malheureusement, ceux-ci n’étaient pas identifiables.

Une photo de la chatte a tout de même été partagée dans un groupe de recherche d’animaux perdus local. La publication a été massivement diffusée, puis a fini par atterrir sur l’écran d’Alison. Laquelle était abasourdie en la découvrant, persuadée qu’il s’agissait de Kizzy.

Alison Lyng / Facebook

Des retrouvailles émouvantes

En rencontrant physiquement la féline, il n’y avait plus de place au doute. Kizzy, désormais âgée de 25 ans, venait d’être retrouvée après 2 années d’errance : « Quelles étaient les chances ? » questionnait Alison. La chatte est rentrée chez elle, soulagée et émue : « Elle a reconnu l'odeur de mon mari et a ensuite pleuré. Elle se détend avec nous à présent et reçoit plein de câlins ainsi que de friandises ».

Elle peut rattraper le temps perdu auprès de ses humains aimants, mais surtout reprendre des forces et se reposer après une telle aventure.

Alison Lyng / Facebook