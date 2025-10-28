Minuscule et pleine de courage, une chatonne découvre la vie guidée par deux chats au grand cœur

Mindy est une petite chatte pleine de dynamisme, qui a été remarquée dès qu’elle est arrivée au refuge municipal, suite à une situation de thésaurisation. Amaigrie, la chatonne a rapidement repris du poil de la bête et a profité de son nouveau quotidien de toutes ses forces. Pour cela, elle a pu compter sur des rencontres félines déterminantes.

« Elle a toujours été une petite fille très forte », confiait Nikki, sa mère d’accueil, à Love Meow. D’un tempérament combattif, la chatonne a relevé de nombreux défis à un très jeune âge. Sortie d’un foyer surpeuplé, elle a ensuite été nourrie au biberon 24 heures sur 24 pour remonter sa courbe de poids. Sa mère d’accueil, investie aux côtés de l’association Hearts Alive Village, a toujours cru en sa protégée.

Impossible de se limiter au parc

Pour Mindy, il était impensable de se cantonner au parc mis à disposition par sa maîtresse, qui a très bien compris. Dès le jour de son arrivée, la petite chatte se promenait dans la maison, vadrouillant entre son bac à litière, ses jouets et tous les nouveaux recoins à découvrir. Sa « forte volonté de vivre » l’a poussée à se dépasser, en tentant de nouvelles expériences tous les jours. Son corps minuscule et fragile, avec ses oreilles surdimensionnées attendrissantes, n’ont jamais été un problème.

@myfosterkittens / Instagram

Des liens félins indispensables

Mindy s’est tout d’abord liée avec Mork, un autre pensionnaire de Nikky. Malheureusement, ce dernier n’a pas survécu. Mindy garde sans doute le souvenir encore puissant de ces premiers moments de jeu qui ont été très joyeux pour elle.

Par la suite, la féline noire a trouvé tout ce qu’elle souhaitait auprès des chats de sa mère d’accueil : Stella et Wallace.

@myfosterkittens / Instagram

Stella, chatte aveugle, a guidé Mindy dans sa découverte du monde, lui montrant comment jouer, chasser ou encore se servir de sa queue.

Wallace, le vrai coup de foudre de Mindy, a été un mentor, qui, avec son tempérament similaire, a permis à la chatonne de s’adonner à des sessions de jeu intenses.

@myfosterkittens / Instagram

Une nouvelle page à écrire

Une excellente nouvelle est arrivée récemment concernant Mindy qui a enfin trouvé sa famille pour la vie. Elle a aujourd’hui une nouvelle amie, Penny, qui est déjà une complice. Nikki expliquait avec beaucoup d’enthousiasme : « Une amie avec qui jouer et beaucoup de jouets et d’arbres à chats ». Stella et Wallace resteront dans le cœur de la chatonne qui a pu écrire la suite de son histoire grâce à eux.