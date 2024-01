Le tendre regard d’un chaton orphelin qui voit sa bienfaitrice pour la première fois après le développement de sa vision (vidéo)

Kelsey a recueilli une petite boule de poils d’à peine quelques jours et s’est occupée d’elle comme une mère chatte pendant des semaines. Elle a eu le privilège de suivre son développement et l’a notamment vue ouvrir les yeux. Un moment plein de douceur qu’elle a partagé avec sa communauté.

Otter Pop, un chaton orphelin au pelage noir, est arrivé dans sa maison d’accueil quand il n’avait que 5 jours. Son ange-gardien Kelsey, membre de l’association californienne Rory To The Rescue, s’est occupée de lui à temps plein pour lui permettre de grandir en tout équilibre.

Comme le jeune chat n'avait pas de mère, Kelsey a pris ce rôle en le nourrissant au biberon 24 heures sur 24. Elle l’a également placé en couveuse pour qu’il reste au chaud. Grâce au dévouement de la sauveteuse, la boule de poils n’a manqué de rien et a grandi à une vitesse folle.

Il a commencé à découvrir le monde

Vers ses 10 jours, Otter Pop a ouvert les yeux. Toutefois, il était encore trop tôt pour qu’il puisse percevoir de façon nette ce qui l’entourait. C’est à l’âge de 3 semaines, comme l’a mentionné Cole & Marmalade, que les chats sont capables de distinguer leur environnement. Leurs globes oculaires ne sont pas encore matures, mais discernent la lumière ou encore les formes.

Otter Pop a donc découvert un autre univers un peu avant son premier mois. Dans une vidéo partagée sur Instagram, on le voit adorablement pencher la tête face à sa maman d’accueil : « Sa vision devient plus claire au fil des jours et j'ai trouvé que cette vidéo de lui me remarquant ainsi que les lumières était tellement mignonne » écrivait celle-ci en légende.

Un chaton devenu grand

Il n’est pas évident d’élever un animal si jeune. Cela demande des sacrifices et une grande implication. Mais ces moments rappellent à quel point ce travail paye : « Regarder les chatons se développer est une si belle expérience » confiait la femme. D’ailleurs, Otter Pop est devenu un adolescent plein de rigueur et bien dans ses pattes.

Il a fini par faire ses au revoir à Kelsey une fois son sevrage achevé avant de rejoindre sa maison pour toujours.

