Même carton, même endroit, 2 abandons de chatons en l'espace d'une semaine laissent les bénévoles d'un refuge perplexes

Les bénévoles d’un refuge ont découvert 2 portées de chatons abandonnés dans des circonstances étrangement similaires à quelques jours d’intervalle.. Si la tristesse et l’indignation étaient palpables, une belle lueur d’espoir est tout de même venue éclairer cette histoire.

Arrivé tôt le matin sur son lieu de travail, un membre du personnel du service animalier du comté d’Orange, en Floride (Etats-Unis), a découvert une boîte en carton sur le parking du refuge. Elle était censée contenir des packs d’eau de coco d’après l’emballage, mais le bénévole savait bien ce qu’il y avait à l’intérieur.



Orange County Animal Services

En ouvrant la boîte, ses craintes ont été confirmées ; il y a trouvé une portée de chatons abandonnés. La personne et ses collègues étaient sous le choc. Pourquoi agir de la sorte, alors que l’on peut déposer des animaux sans rendez-vous ? Pourquoi les mettre ainsi en danger ?



“Nous étions attristés, confie Amy Sullivan, responsable aux Orange County Animal Services, à The Dodo . Nous ne savons pas combien de temps les chatons ont été laissés là sans nourriture ni eau avant d’être retrouvés, car ils ont été déposés alors que le refuge n’était pas ouvert.”

Les petits félins étaient maigres et déshydratés. Ils souffraient également d’infections respiratoires et oculaires. Ils ont été soignés et confiés à une famille d’accueil, au sein de laquelle “ils sont devenus des chatons joueurs et heureux”.

Un air de déjà-vu

Une semaine, le triste scénario s’est reproduit. Un carton de la même marque a été retrouvé au même endroit, avec une nouvelle portée de chatons à l’intérieur. Les bénévoles étaient consternés, mais ils s’y attendaient quelque peu. “Chaque jour pendant la saison des chatons, le refuge reçoit des dizaines de chatons, certains d'entre eux âgés de quelques semaines ou de quelques jours seulement, peut-on effectivement lire sur la page Facebook de la structure d’accueil. La plupart des portées qui arrivent au refuge sont constituées de bébés à nourrir au biberon, et s’occuper d’eux représente beaucoup de travail”.

L’histoire des minets secourus a connu un heureux dénouement. “Les chatons se sont rétablis et ont été adoptés, s’est réjouie Amy Sullivan. Nous espérons qu'ils passeront une vie pleine d'amour dans leur foyer d'adoption.”