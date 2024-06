Maxie et Foxie, Maine Coons et frères, réagissent bien différemment à un casse-tête (vidéo)

Maxie et Foxie sont frère et sœur, appartiennent à la même portée, mais ils n’ont pas la même attitude face à des situations données. Les 2 chats de race Maine Coon l’ont à nouveau prouvé dans une vidéo ayant amusé de nombreux internautes.

Chaque chat a sa personnalité et sa façon de faire. 2 félins peuvent être de la même race et même issus de la même portée tout en se comporter différemment. C’est le cas de Maxie, une femelle à la robe grise, et de Foxie, son frère au pelage roux. Tous 2 sont des Maine Coons et ont bon nombre de points communs, mais ils ne « fonctionnent » pas vraiment de la même manière, notamment lorsqu’ils sont face à un problème complexe à résoudre.

Leur propriétaire, qui vit dans le Surrey, comté anglais situé au sud-ouest de Londres, leur a récemment offert un puzzle à friandises pour les occuper et contribuer à leur éveil. Tout comme les puzzles coulissants auxquels jouent les enfants pour reconstituer une image ou remettre des chiffres dans l’ordre, l’objet est constitué de 8 cases à déplacer dans 9 emplacements afin de libérer de savoureuses récompenses.

En ayant affaire à ce casse-tête, les 2 chats n’ont pas la même approche. C’est ce que montre la vidéo ci-dessous, partagée par leur maîtresse sur TikTok et relayée par Parade Pets.

« 2 types de Maine Coons »

On y découvre ainsi les « 2 types de Maine Coons ». Le premier, « intelligent et patient », est incarné par Maxie. La chatte agit avec méthode pour faire coulisser les bonnes pièces en bois et se régaler.

Le second est représenté par Foxie. « Fort et impatient », il ne prend pas la peine de réfléchir et pense pouvoir résoudre la situation par la force. Il peut clairement localiser la friandise grâce à son odorat, mais ne se fatigue pas à déplacer les pièces pour y accéder. Le chat finit d’ailleurs par y renoncer. « Foxie est un garçon. Il préfère les activités physiques », plaisante sa propriétaire.

@maxiecoon / TikTok

La vidéo, mise en ligne le 19 mai 2024 sur le compte TikTok « @maxiecoon », totalise des milliers de vues sur le réseau social.