Contraint de faire euthanasier son chat, un homme décide de rendre hommage aux 20 magnifiques années passées à ses côtés

Lorsque l’on adopte un animal de compagnie, on accepte malheureusement l’idée que leur présence sur Terre est très éphémère. Pour autant, leurs départs sont toujours particulièrement douloureux… Il y a un an, un utilisateur du réseau social Reddit a partagé son expérience concernant le décès de son chat, avec qui il a passé 20 ans de sa vie. Il a notamment souhaité immortaliser leur amitié d’une façon bien spéciale…

Perdre son animal de compagnie est toujours une expérience douloureuse… Mais lorsque l’on perd le petit être avec qui l’on a passé environ 20 ans de sa vie, la tristesse et le désarroi sont encore plus terribles. Contraint de faire euthanasier son chat âgé de 20 ans, un utilisateur de Reddit a souhaité immortaliser le dernier jour de son matou en recréant une photo de jeunesse. Postés sur la plateforme et relayés par le Daily Mail, cette histoire et son cliché ont particulièrement ému la Toile.

© @interestingasfuck / Reddit

Une relation fusionnelle

Lorsqu’il a accueilli son chaton prénommé Gandalf, le jeune homme n’était alors qu’un très jeune enfant. Les années sont ensuite passées et le petit garçon et son matou ont grandi ensemble, traversant ainsi toutes les étapes de la vie l’un avec l’autre. Gandalf a traversé une décennie, puis une deuxième, jusqu’à atteindre l’âge, on ne peut plus honorable, de 20 ans ! Mais du jour au lendemain, son état s’est soudainement et fortement dégradé… Après avoir consulté son vétérinaire, le jeune homme, désormais adulte, a compris que son précieux chat n’en aurait plus pour très longtemps. Le coeur brisé, il a choisi de programmé une euthanasie pour éviter à son meilleur ami de souffrir. Mais avant de lui dire définitivement au revoir, il a souhaité recréer la toute première photo prise avec le félin.

“Je t’aimerai toujours”

Sur la première photo, on voit le petit garçon, vêtu d’un sweat-shirt orange et assis sur un canapé, tenant tendrement le petit chaton dans ses bras. Sur le second cliché, Gandalf est toujours dans les bras de son propriétaire, désormais bien adulte et toujours vêtu d’un vêtement orange. “J'ai endormi le chat de mon enfance aujourd'hui et j'ai fait de mon mieux pour recréer une image vieille de 20 ans. Je t'aimerai toujours Gandalf”, peut-on lire en légende. Une très belle histoire d’amour et d’amitié qui s’est terminée de façon toute aussi douce qu’elle a commencé…

