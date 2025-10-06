Malgré son handicap, cette chatte aveugle montre que tout est possible, même devenir une star de cinéma

Dory est une petite chatte qui a perdu la vue dès son plus jeune âge. Loin de se laisser abattre, elle a surmonté son handicap avec une grande résilience. Ce courage a récemment été récompensé, puisque la boule de poils a rejoint le casting du prochain film adapté d’une œuvre de Stephen King.

Dory a été trouvée il y a environ 9 ans avec ses 2 frères et sœurs. Ils étaient âgés de 3 semaines, et tous souffraient de graves infections oculaires. Malheureusement, l’équipe vétérinaire a ensuite découvert que les yeux de Dory ne s’étaient pas développés et qu’elle était aveugle .

Malgré tout, par un formidable hasard, il s’est avéré que sa sauveteuse, Michelle Neufeld, était la présidente d’un refuge animalier. Elle a donc pu trouver un foyer pour les frères et sœurs de Dory. Quant à cette dernière, elle est restée auprès de sa bienfaitrice.



© steinbachanimalrescue / Facebook

Au fil des années, Dory est devenue une vraie mascotte dans la Province de Manitoba (Canada). Avec sa maîtresse, elle parcourt même les écoles, afin de sensibiliser les enfants au bien-être animal et leur apprendre également à accepter les êtres vivants tels qu’ils sont – animaux comme humains. Elle déclare ainsi à WCMB News : “Son histoire aide les enfants à comprendre que la différence est belle”.

Récemment, Dory s’est illustrée d’une autre façon. En effet, l’un des collègues sauveteur de Michelle l’a contactée pour une raison bien particulière : en tant que dresseur d’animaux pour le cinéma , le profil de la petite chatte l'intéressait et il souhaitait lui faire passer un casting pour le film “Marche ou crève”, adapté d’un roman de Stephen King. Dory et sa maîtresse ont donc suivi les différentes étapes du processus de recrutement et la candidature de la boule de poils a été retenue.

Le rôle était simple, il suffisait à Dory de grimper sur une boîte aux lettres. Le tournage a eu lieu en août et a tout de même duré une journée complète. Michelle a ainsi pu se rendre compte des coulisses d’un film et a particulièrement apprécié les attentions portées à Dory : réservation d’une chambre d’hôtel à proximité du plateau pour éviter un réveil trop matinal, pauses régulières, zone spéciale aménagée pour elle et de nombreuses caresses de toute l’équipe de tournage – y compris les acteurs. Un vrai traitement de star en somme !