Malgré son errance, la maladie et la perte de son œil, ce chaton reste joyeux et s’amuse désormais avec sa nouvelle amie en famille d’accueil (vidéo)

Jusqu’à présent, la vie de Goose a été semée d’embûches. Elle aurait même pu se terminer prématurément. Heureusement pour le petit félin, un ange gardien va croiser son chemin, lui sauver la vie, et même lui trouver un nom et une amie avec qui jouer.

Nadija est bénévole auprès de AnimalLuvr's Dream Rescue, une association basée à Lutz, en Floride (États-Unis). Sa mission est de secourir et soigner les animaux gravement blessés ou malades. Il était donc normal qu’elle soit contactée pour prendre en charge un pauvre chaton mal en point qui pesait à peine 450g et qui était froid au toucher. Pour ne rien arranger, la boule de poils se désintéressait de la nourriture, souffrait d’un rhume et d’une anémie.



© @tiny.paws.fosters / Instagram

Bien que Nadija et son association soient surchargées de travail, elle ne pouvait se résigner à abandonner le petit félin. Son premier réflexe a été de l’emmitoufler dans des couvertures chaudes, afin que sa température remonte. Il a également fallu le nourrir pour qu’il reprenne des forces. Malgré tous ses efforts, la bénévole au grand cœur avait atteint ses limites pour soigner celui qu’elle a baptisé Goose. Elle déclare ainsi à Love Meow : “Je ne pouvais pas régler ce problème à la maison [...]”. C’est donc un vétérinaire qui a pris le relais.

Pour pallier l’anémie, une transfusion de 7 heures aura été nécessaire. Côté alimentation, une sonde a dû être installée. Alors, petit à petit, le chaton a repris des forces et regagné de l’énergie. Hélas, ses malheurs n’étaient pas encore terminés. En effet, alors que son état s’améliorait, son œil gauche a commencé à se détériorer. En dépit des traitements, l’infection a continué de progresser, et la seule solution a finalement été l’ablation.

Autant d’épreuves à un si jeune âge auraient pu atteindre le moral du chaton. Pourtant, loin de se laisser abattre, Goose a développé un caractère joueur et espiègle. Son énergie a même atteint un tel niveau, que Nadija s’est mise en quête d’un petit compagnon de jeu . En l’occurrence, c’est une compagne nommée Tippy qui a fait irruption dans la vie de notre survivant.