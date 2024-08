Après avoir sauvé un petit chien errant dans un état pitoyable, une femme est surprise par son incroyable changement de comportement (vidéo)

Lorsqu’il a été trouvé dans la rue, Garbanzo Bean était triste, affamé et effrayé. Les sauveteuses de ce petit chien errant espéraient bien lui redonner le goût de vivre, mais elles ne s’attendaient pas à une telle métamorphose ! Aujourd’hui, le toutou est en effet une véritable boule d’énergie et d’amour !

Les exemples d’animaux adoptés qui ont connu des transformations incroyables après avoir trouvé leur foyer ne manquent pas : Bobby, Annie, Ricky… À cette liste, on peut désormais ajouter le nom de Garbanzo Bean, un Jack Russell sauvé de la rue. S’il était triste et effrayé lorsqu’il a été découvert, le petit chien n’a pas tardé à montrer sa véritable personnalité lorsqu’il s’est senti suffisamment en sécurité. Ses sauveteuses ne se sont toujours pas remises de cet incroyable changement d’attitude !

« Un petit chien triste de la rue »

Ione et Alex sont 2 jeunes femmes au grand cœur. Connues sur les réseaux sociaux sous le nom de Strays and Gays, elles accueillent, soignent et trouvent des foyers pour les chiens en détresse du sud de la Géorgie (États-Unis).

Il y a quelques semaines, elles ont recueilli un petit chien errant qu’elles ont nommé Garbanzo Bean. La première fois que l’une d’elles a rencontré le toutou dans la rue, il était triste, maigre et couvert de puces. La pauvre bête semblait également terrorisée.

Après l’avoir nourri, soigné et câliné, les 2 jeunes femmes ont constaté que la véritable personnalité de Garbanzo Bean était tout autre !

Le pouvoir magique de l’amour

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Newsweek, on découvre un petit chien qui se métamorphose dès qu’il comprend qu’il est enfin en sécurité et aimé.

« J'ai sauvé un petit chien triste de la rue, et il m'a trompée », a déclaré avec humour l’une des 2 femmes dans la vidéo. « Au début, il était si effrayé et pitoyable. Je l'ai appelé Garbanzo Bean. C'est vraiment un haricot, mais il se comporte comme un petit grain de café », a-t-elle continué à plaisanter.

On voit en effet que le petit toutou est une véritable boule d’énergie, sautant, jouant et courant à toute vitesse. Visiblement épanoui, Garbanzo Bean peut enfin être lui-même.

@straysandgays / TikTok

Comme l’a commenté l’un des nombreux spectateurs de cette touchante vidéo : « Il n'y a rien de tel que de voir un chien secouru sortir de sa carapace au fil du temps. C'est tout simplement merveilleux ».