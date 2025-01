Ce chiot rescapé découvre une balle pour la première fois de sa vie et l'emporte partout avec lui (vidéo)

Robert et Laurel sont un couple de bienfaiteurs et accueillent des boules de poils en détresse dans leur maison. Le dernier arrivant, un chiot nommé Luther, a connu un début de vie difficile, mais il a désormais remonté la pente. Il découvre à présent les plaisirs simples de la vie, comme le fait de s’amuser avec une balle.

Robert et Laurel, alias “maman et papa chiens”, se servent de leur temps libre pour s’occuper de chiens dans le besoin. Une petite boule de poils baptisée Luther a récemment posé les pattes chez eux. Au fil des jours, elle a appris à devenir un chiot comme tous les autres et a découvert beaucoup de choses, dont les balles.

Luther a déjà vécu des difficultés au cours de sa courte vie. Dès son plus jeune âge, il a connu la négligence et cela n’a pas été sans conséquences sur sa santé. Le quadrupède mal dans ses pattes ne pouvait pas profiter du quotidien comme ses congénères, jusqu’à ce que des sauveteurs l’extirpent de sa propriété.

@mythologicaldogs / Instagram

Une famille aux petits soins

Robert et Laurel ont pris le relais en acceptant d’accueillir le jeune chien chez eux. Quand ils l’ont rencontré, le pauvre souffrait de sévères problèmes cutanés provoqués par des acariens demodex. Robert a expliqué que ces parasites créaient un gros inconfort chez Luther et lui avaient fait perdre la totalité de sa fourrure. Le chiot devait alors prendre des bains médicalisés pendant un certain temps pour éliminer ses hôtes indésirables.

Par ailleurs, ses bienfaiteurs l’ont aidé à reprendre des forces et de la confiance. Ils l’ont soigné pour une infection respiratoire et des troubles digestifs. Ils lui ont aussi fait découvrir les plaisirs simples de la vie, tels que la tendresse, mais aussi les jouets. Dans une vidéo postée sur Instagram et relayée par Parade Pets, Luther apparaît avec sa toute première balle. Une chose est sûre : il a bien du mal à s’en séparer !

Le canidé l’emmène partout avec lui et s’amuse avec comme un petit fou ! Sa queue ballante prouve à quel point il est heureux d’avoir enfin quelque chose à lui. Ces images ont beaucoup touché les utilisateurs de la plateforme, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « Il a toute la joie qu'il mérite », écrivait l’un d’eux, « Il est tellement fier de sa balle de tennis », remarquait une autre personne.

Le rétablissement du toutou fait plaisir à voir, d’autant plus qu’aujourd’hui, il est méconnaissable. C’est un chiot dynamique et rempli d’aplomb. Ses poils ont repoussé et il sera bientôt prêt à partir à la recherche de sa famille pour la vie !

A lire aussi : Un chiot attaché à un poteau rêve d'avoir une famille aimante pour la vie comme cadeau de Noël (vidéo)