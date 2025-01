Piégée dans la glace, cette chatte échappe de justesse à une issue fatale (vidéo)

Birthday s’est retrouvée dans un état dramatique après avoir été surprise par le froid hivernal. Coincée dans la glace, elle était impuissante et ne pouvait qu’attendre que quelqu’un la sorte de son calvaire. Son souhait s’est réalisé in extremis, quand une bienfaitrice s’est précipitée à son secours.

McKeesport, ville de Pennsylvanie (États-Unis), connaît actuellement une vague de froid hivernal. Si certains ont la chance de pouvoir se mettre au chaud, d’autres, comme Birthday, doivent se battre pour survivre dans ces conditions extrêmes. La féline au pelage bicolore a failli perdre la vie dans la glace, mais a reçu l’aide inespérée d’une femme au grand cœur.

Cette dernière, nommée Stacey Nebinski, a découvert le quadrupède immobilisé sur le sol enneigé, rapportait CBS News. Il était frigorifié et ne pouvait plus bouger. La dame n’a pas pu ignorer la boule de poils en détresse et l’a enveloppée dans une serviette. Elle a filmé la scène et l’a publiée sur les réseaux sociaux dans l’espoir de recevoir une aide extérieure pour secourir sa protégée.

Un sauvetage in extremis

Plusieurs personnes se sont manifestées pour sauver la féline, dont Carly Toth, membre de l’association Pet Friends. Cette dernière a conduit l’animal dans un hôpital vétérinaire local, où il a tout de suite été pris en charge. Les sauveteurs ont été consternés en découvrant qu’il n’était pas possible de prendre sa température tant elle était basse : « Sa température n'a pas pu être enregistrée sur un thermomètre pendant environ 2 heures », précisait Carly.

Et si on remboursait vos frais vétérinaires ? Grâce à l'assurance Woopets, 100% de vos frais vétérinaires peuvent être remboursés ! Découvrez nos offres et consultez vite votre tarif personnalisé, c'est gratuit et sans engagement.

Les vétérinaires ont affirmé que la rescapée, en hypothermie, n’aurait certainement pas survécu 30 minutes de plus dehors. Heureusement, ce sombre scénario a été évité grâce à la mobilisation des bienfaiteurs. Les soignants sont restés au chevet de la chatte durant 4 heures, jusqu’à ce que sa température retourne à la norme.

Pet Friends / Facebook

A lire aussi : La réaction comique d'une chatte d'intérieur ayant décidé de s'aventurer dehors avant de réaliser que c'était une mauvaise idée (vidéo)

Elle est bichonnée chez sa sauveteuse

Carly Toth a nommé la féline Birthday, car la personne qui l’avait emmenée chez elle fêtait son anniversaire ce jour-là. Elle l’a accueillie pendant sa convalescence et l’a entourée de sa bienveillance. Birthday s’est bien rétablie entre les mains de la bonne samaritaine. Laquelle a souhaité sensibiliser le public en partageant cette histoire.

Elle invite les personnes qui le souhaitent à mettre en place des abris pour les chats errants en hiver. Elle a rappelé que, si un félin venait à se trouver mal en point à cause du froid, il fallait le mettre au chaud, le réchauffer et prévenir une association afin qu’il soit pris en charge.