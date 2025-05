Malade et minuscule, cette chatte s’est battue pour survivre et rêve aujourd'hui d’un foyer aimant

Le sauvetage de Puddin par les membres d’un refuge devait marquer le début d’une nouvelle vie, beaucoup plus agréable, pour elle. Malheureusement, les soucis de santé de la chatte se sont enchaînés et elle a dû subir divers traitements. Aujourd’hui installée en maison d’accueil, elle entrevoit sa future vie paisible et heureuse auprès d’une famille aimante.