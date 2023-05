Malade à cause d'une vie dans la rue, un chat mène une lutte acharnée pour s'offrir une seconde chance (vidéo)

Fuddy n’a pas été épargné par sa vie dans la rue, mais il a choisi de ne pas se laisser abattre. Ce chat tendre et courageux suscite l’admiration d’Allie, sa mère d’accueil, qui a décidé de lui offrir le plus beau des cadeaux.

Fuddy errait encore dans les rues de Floride il y a 3 mois, avant d’être sauvé par les membres du St. Francis Animal Rescue. Ce chat roux avait toujours vécu à l’extérieur, mais ce mode de vie ne semblait plus lui convenir.

Lorsque ses sauveteurs l’ont découvert, il avait l’air très affaibli et bavait excessivement. Il a reçu quelques soins au refuge, avant de rejoindre le foyer d’accueil d’Allie : une femme lui a offert un endroit sûr où il pourrait guérir.

« La première nuit, il a grimpé sur mes genoux, a enfoui sa tête dans mon épaule, a ronronné et m'a couverte de bave, a raconté Allie à Love Meow. Je suis tombée amoureuse de lui à ce moment-là et je lui ai dit que je ne l'abandonnerai jamais. »

Rattraper le temps perdu

Fuddy s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie. Il a pris plaisir à s’amuser avec des jouets, mais il était surtout obsédé par l’idée de se blottir contre sa bienfaitrice. C’est comme s’il essayait de rattraper le temps perdu.

Les nombreuses années passées dans la rue ont eu raison du pauvre Fuddy, pour qui les problèmes de santé se sont accumulés. « Il était couvert de puces à son arrivée, ses oreilles étaient bouchées par les acariens », explique Allie, avant de préciser que le matou a également souffert d’une pneumonie et de maladies dentaires.

Malgré tout, Fuddy n’a jamais caché sa joie de vivre. Tant qu’il peut se blottir contre Allie et frotter son visage contre le sien, il est heureux. « Il est ravi d’être bien entouré et de se trouver dans un endroit calme et sûr », raconte Allie.

A lire aussi : Une chatte monte dans une camionnette et disparaît, la communauté se mobilise pour la retrouver

Cette dernière est tellement tombée sous son charme qu’elle a déjà pris sa décision. « Quoi qu’il arrive, Fuddy a trouvé sa maison pour la vie avec moi. J’espère que ce rayon de soleil baveux m’accompagnera encore pendant de longues années », a-t-elle déclaré.

Fuddy, lui, est le plus heureux des matous. Toutes ses journées sont rythmées par d'innombrables séances de câlins et de bisous, et il compte bien en profiter aussi longtemps qu’il le pourra.