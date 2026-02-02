Lors d’une expulsion, des bénévoles fouillent un appartement saturé de déchets à la recherche de chats invisibles à secourir

Dans le Maine-et-Loire, une intervention coordonnée entre plusieurs acteurs, dont l’équipe d’Action Protection Animale, a permis la prise en charge de chats qui étaient détenus dans un contexte particulièrement préoccupant. Une situation complexe, suivie de près par l’association et les autorités, qui a finalement débouché sur une issue sécurisée pour les animaux en question.

A Angers (49), un appartement avait fait l’objet de signalements en raison de son extrême insalubrité et la présence de chats à l’intérieur.

Le locataire, ciblé par une procédure d’expulsion, était manifestement atteint du syndrome de Diogène, d’après Action Protection Animale qui a rapporté l’intervention sur son site . Le logement était littéralement envahi par les déchets et objets de toutes sortes, ce qui rendait toute opération difficile.



Action Protection Animale avait appris que 3 chats y vivaient encore et avaient donc besoin d’être secourus de toute urgence. Chose que ses bénévoles n’étaient pas en mesure de faire en raison de l’état désastreux des lieux ; il leur était, en effet, impossible de progresser parmi la grande quantité de détritus et d’entrer en contact avec les félins, qui pouvaient se cacher n’importe où et avaient peu de chances d’être attirés par la nourriture, car il y en avait déjà un peu partout sur place.

L'association a continué de suivre la situation, puis a enfin pu passer à l’action avec l’arrivée d’une entreprise privée de nettoyage, sollicitée dans le cadre de la procédure d’expulsion.

Pris en charge par un refuge partenaire

Les chats ont finalement été localisés et capturés en toute sécurité. Dans la foulée de leur sauvetage, ils ont été confiés à la SPA d’Angers, refuge partenaire d’Action Protection Animale. Les rescapés ont pu être dûment examinés et reçoivent, depuis, tous les soins et toute l’attention dont ils ont besoin.



Ils se remettent doucement de leurs traumatismes et pourront être proposés à l’adoption dès que leur état le permettra.

“Ce sauvetage rappelle combien les situations d’insalubrité extrême mettent en danger les animaux, souvent invisibles jusqu’au dernier moment, et souligne l’importance d’une coordination entre les acteurs de terrain pour leur venir en aide”, a indiqué Action Protection Animale.