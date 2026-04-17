Lors d’un sauvetage nocturne de 3 heures, les pompiers libèrent 2 chatons coincés derrière une baignoire en perçant l’appartement du dessous (vidéo)

C’est dans la nuit du 9 au 10 avril 2026 que les pompiers ont dû intervenir à Hognoul, en région liégeoise, pour sauver 2 chatons coincés dans derrière une baignoire. Pour les sortir de ce mauvais pas, ils n’ont pas hésité à percer le mur de l’appartement du dessous afin de les rendre à leur propriétaire.

Située dans la commune d’Awans, en région liégeoise (Belgique), la ville d’Hognoul a été le cadre d’un événement insolite durant la nuit du 9 au 10 avril 2026. Contactés par les habitants d’un appartement, propriétaires d’une chatte qui a mis bas récemment, les pompiers du peloton I/1 de Grâce-Hollogne sont intervenus pour sauver 2 chatons qui s’étaient retrouvés coincés derrière une baignoire.

Pris au piège du vide sanitaire…

Après avoir entendu des miaulements suspects, les propriétaires des lieux ont su qu’au moins un chaton était en difficulté et ont aussitôt contacté les pompiers pour leur demander de l’aide. Sans que personne ne comprenne pourquoi, les chatons étaient pris au piège dans le mur, entre la baignoire et le meuble où elle était encastrée. Les pompiers ont dû faire face à l’évidence en constatant qu’aucun passage ne leur permettrait de sortir les boules de poils de ce piège, et qu’ils allaient devoir démonter la baignoire.

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Liège Zone 2 / Facebook

Un premier chaton libéré, un second toujours en difficulté

Comme l’expliquait le média L’Avenir , alors qu’ils tiraient le premier chaton de ce mauvais pas, les pompiers ont très vite remarqué que les miaulements ne cessaient pas, signe qu’un second petit chat se trouvait là. Mais il leur était impossible de le localiser. Sur le compte Facebook des Pompiers de Liège, Liège Zone 2, on peut découvrir les images de l'intervention qui a suivi.

Les miaulements pour seul guide

À l’aide de sondes, de caméras et guidés par les miaulements, ils ont été capables de trouver où il était. Cependant, la situation s’avérait plus complexe encore : le chaton s’était faufilé dans un vide entre 2 murs et était tombé 2 mètres plus bas. Les pompiers sont donc allés sonner aux voisins du dessous afin de secourir le pauvre petit animal. Après avoir percé le mur derrière lequel il était prisonnier, les pompiers ont pu libérer une petite chatte. Il aura fallu 3 heures d’intervention pour réaliser ce sauvetage incongru, et les pompiers se sont donnés d’arrache-pied pour venir en aide à ces 2 chatons en détresse.

Liège Zone 2 / Facebook

L’info Woopets : en France, peut-on déranger son voisin en pleine nuit lorsque son animal est coincé chez lui ?

Il peut arriver, comme c’est le cas dans cette histoire, que votre animal soit coincé chez votre voisin. Mais dans ces cas-là, et en pleine nuit, est-on autorisé à déranger ledit voisin ?

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Si l’animal est en danger immédiat, vous pouvez en effet sonner chez votre voisin, et ce, indépendamment de l’heure : l’urgence et la gravité de la situation priment sur l’horaire.

Si vous n’avez aucune réponse, vous pouvez contacter les pompiers, ce sera votre meilleure option.

L’ouverture à réaliser pour secourir l’animal doit être décidée par les autorités, sauf en cas d’extrême urgence.

Il faut que le danger soit réel pour l’animal et menace sa santé ou sa vie (risque de déshydratation, de suffocation, de blessure grave).

En résumé, la protection animale est reconnue par la loi, il est donc autorisé de déranger son voisin la nuit si la situation relève d’un état de nécessité (article 122-7 du Code pénal).