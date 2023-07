2 chatons en détresse renouent avec le bonheur lorsqu'ils se rencontrent en famille d'accueil

« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est partagé » : cette célèbre citation issue de l’œuvre Into The Wild correspond parfaitement à l’histoire des petits Jelly et Taro, car ce n’est qu’en se rencontrant l’un l’autre que ces chatons en détresse ont trouvé la définition du bonheur…

Ashley, directrice de Liberation Cat House (États-Unis), a récemment fait la rencontre du petit Jelly : un chaton de 7 semaines retrouvé dans la rue. « Il était un peu irritable avec moi au début, mais ce n’est pas inhabituel pour un chaton errant », a-t-elle déclaré à Love Meow.

Un œil atypique

La bonne samaritaine a choisi de lui offrir un foyer d’accueil chaleureux, pour l’aider à reprendre des forces. Le félin a bien rempli son estomac et s’est rapidement rendu chez un vétérinaire, car l’un de ses 2 yeux avait une apparence étrange.

« L’ophtalmologiste a dit que l’œil de Jelly semblait sain et normal, et qu’il voyait normalement, mais que le globe de son œil pointait vers le haut et non vers l’avant. Il n’y a rien qui cloche chez Jelly. Il a juste l’air un peu différent », raconte Ashley.

Le matou adorait la compagnie des autres chatons de son foyer d’accueil, mais il avait clairement besoin d’un ami chaton rien que pour lui. Et heureusement pour Jelly, un autre chaton mourait d’envie de le rencontrer !

L’arrivée salvatrice de Taro

Lorsqu’elle a accueilli Jelly, Ashley a ouvert les portes de sa maison à un autre félin dans le besoin : Taro, un chaton roux et blanc qui « n’avait qu’une semaine de moins que Jelly, mais qui était plutôt petit pour son âge », explique Ashley.

Timide à ses débuts, Taro est sorti de sa coquille et s’est mis à ronronner à tue-tête. Il léchait sans cesse la main de sa maman d’accueil, comme pour la remercier de lui avoir donné une chance.

Amis pour la vie

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Taro et Jelly se sont reniflés puis ont joué ensemble en l’espace de quelques minutes seulement. C’est comme s’ils se connaissaient depuis toujours ! Les 2 nouveaux copains se sont tout de suite acceptés l’un l’autre.

Avec Jelly à ses côtés, Taro a mangé davantage et a repris des forces. « Au début, je devais nourrir Taro à la seringue. Il n'était pas un grand mangeur, mais maintenant qu'il voit Jelly manger, il mange plus facilement », se réjouit Ashley.

Leurs personnalités ont changé au fil du temps. « Ils sont plus curieux maintenant, le fait d’avoir un ami chat leur donne envie d’explorer et leur donne confiance en eux. Cela fait une semaine qu’ils se connaissent, mais ils partagent déjà le même panier et font tout ensemble », poursuit Ashley.

« Quand ils ne font pas la sieste, ils courent, se chamaillent et chassent les jouets ensemble. Ce sont tous les 2 des chatons très doux, affectueux et joueurs. C’est tellement réconfortant de voir à quel point ils sont plus heureux et plus joueurs maintenant qu’ils ont un ami », a déclaré la mère d’accueil.

Le bonheur de Taro et de Jelly ne s'est pas arrêté là : les chatons viennent d'être adoptés ensemble ! « C’est une nouvelle fantastique ! Les adoptants étaient initialement venus pour Taro, mais en découvrant le petit Jelly, ils n’ont pas su choisir entre les 2. Ils ont décidé de repartir avec le duo. Je suis tellement excitée pour eux ! », s’est émue Ashley sur Instagram, pleine d’espoir pour la suite de leurs aventures.