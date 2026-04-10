Sauvé après 5 heures d’efforts, un chat coincé entre 2 murs retrouve sa maîtresse qui le cherchait depuis 4 ans

Coincé dans un étroit espace, un chat a été sauvé in extremis avant de créer la surprise. Identifié grâce à sa puce, il a retrouvé sa propriétaire qui, incrédule et sous le choc, le cherchait depuis 4 ans.

La vigilance d'une habitante et la détermination de l'équipe de sauvetage d'une association de protection animale ont permis non seulement de mettre un terme au calvaire d'un chat coincé entre 2 murs, mais aussi de le ramener auprès de sa propriétaire qui l'avait perdu de vue depuis des années, rapportait la BBC .

Les faits ont eu lieu le dimanche 29 mars 2026 à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. Catherine Edwards venait de se rendre compte qu'un chat était pris au piège entre le mur de sa véranda et celui de la propriété voisine. Alfie, tabby de 10 ans, était ainsi coincé dans un étroit espace de 10 centimètres, à un mètre et demi de profondeur.



RSPCA

Prévenue, la RSPCA locale a envoyé son agente de sauvetage Sarah Whatton sur les lieux. « J’ai essayé de fixer mon outil de préhension à ma perche télescopique et j’ai finalement réussi à l’attraper, mais il ne bougeait pas du tout ; il était complètement coincé, raconte la bénévole. J’étais vraiment inquiète à l'idée de lui causer de graves blessures si j’essayais de le tirer pour le sortir. »

D'après elle, le quadrupède était très probablement tombé du toit du premier étage avant de se retrouver dans cette situation. Des collègues et des pompiers se sont joints à elle, mais malgré 5 heures d'efforts, Alfie n'a pas pu être secouru. Les soldats du feu ont dû repartir, mais l'équipe de RSPCA n'a pas baissé les bras.



RSPCA

Un vétérinaire est arrivé en renfort et a endormi le chat. Une course contre la montre était alors engagée ; les intervenants n'avaient qu'une minute pour le libérer. « Par un véritable miracle, il est sorti indemne, se réjouit Morgan Ellison, agente ayant participé à l'opération. Ce qui était encore plus surprenant, c’est que lorsque nous avons scanné sa puce électronique, nous avons découvert qu’il avait été signalé disparu en 2022 ! »

Mandy Davis ne s'attendait certainement pas à être appelée au sujet d'Alfie après 4 ans de vaines recherches. Son ami félin s'était volatilisé en juillet 2022, une semaine après un déménagement. Il avait « réussi à se faufiler par un minuscule espace dans une fenêtre laissée légèrement entrouverte, et ensuite il avait disparu », se souvient-elle.

Le matou a été emmené chez le vétérinaire pour y être examiné. Il était en bonne santé. Il a simplement dû se faire retirer quelques bourres de poils. Il a ensuite pu rentrer à la maison.



RSPCA

A lire aussi : "Il s’est invité dans mon appartement et m’a adoptée", un chat errant maigre et blessé décide de forcer son destin

Comment éviter qu’un chat se retrouve piégé dans un espace étroit ?

Comme le rappelle la mésaventure d'Alfie, les chats sont capables de se faufiler dans des ouvertures très réduites, ce qui peut parfois les mettre en danger. Voici quelques mesures simples pour limiter les risques :