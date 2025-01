Livrés à eux-mêmes après la disparition de leur éleveur, 11 chats effectuent un long voyage pour débuter une nouvelle vie (vidéo)

Encouragé par les réseaux sociaux, l’élevage de chats hybrides se développe de plus en plus de nos jours. Un sanctuaire dédié aux félins sauvages en détresse tente de son mieux de lutter contre ce commerce lucratif en accueillant notamment certains animaux de ces élevages. Dernièrement, il a par exemple pris en charge 11 petits félins croisés Bengals / Highland s Lynx après le décès soudain de leur éleveur.

Situé à Sandstone dans le Minnesota (États-Unis), le Wildcat Sanctuary offre un sanctuaire naturel aux chats sauvages dans le besoin. Alors que les vacances de fin d’année sont l’une des périodes les plus chargées pour ce refuge, ses agents n’ont pas hésité à sacrifier un week-end de congés pour voler au secours de 11 nouveaux pensionnaires.

Un commerce lucratif

Comme le rapporte KSTP, le sanctuaire a récemment reçu un appel à l’aide de l’ami d’un éleveur de chats qui venait de décéder. Celui-ci voulait s'assurer que ses animaux trouvent un endroit sûr. Une équipe du Wildcat Sanctuary a alors immédiatement été dépêchée sur place pour mettre ces minous en sécurité.

En arrivant sur les lieux, les agents du refuge ont trouvé une jeune chatte d’environ un an et 11 chatons âgés de 4 et 6 mois qui vivaient ensemble dans 2 cages.

© Wildcat Sanctuary / Facebook

Il s’agissait de chats hybrides issus d’un croisement entre des Bengals et des Highlands Lynx. Caractérisés par des oreilles incurvées, une queue courte et des pattes polydactyles, ces chats sont généralement vendus entre 1300€ et 3300€ chacun.

© Wildcat Sanctuary / Facebook

D’après Tammy Thies, la directrice générale du sanctuaire, les médias sociaux et les « influenceurs » alimentent malheureusement ce type d’élevage lucratif que l’association s’est donné pour mission d’empêcher. Ces 11 petits félins étaient au moins désormais en sécurité.

Une nouvelle vie

Après avoir loué un véhicule de transport et chargé les 11 chats à l'intérieur, les sauveteurs ont entamé un long voyage de 14 heures pour rejoindre le Minnesota depuis la Pennsylvanie. Lorsqu’ils sont enfin arrivés au sanctuaire, les petits rescapés ont été placés en quarantaine jusqu'à ce qu'ils puissent être examinés, vaccinés et stérilisés.

© Wildcat Sanctuary / Facebook

Dans l’esprit de cette période de fêtes, ils ont tous reçu des noms temporaires inspirés de l’histoire de « Rudolph le renne au nez rouge ». La maman chat s’appelle désormais Mama Claus et ses 6 chatons se nomment Dancer, Prancer, Comet, Cupid, Donner et Blitzen. Les 4 autres chatons ont quant à eux été baptisés Cornelius, Rudolph, Dasher et Vixen.

© Wildcat Sanctuary / Facebook

Tous très amicaux et joueurs, ces félins ne seront plus jamais utilisés à des fins lucratives. Ils peuvent désormais profiter pleinement de leur vie de chat, une nouvelle vie pleine d’amour et de jeux sous le regard tendre de leurs sauveteurs.