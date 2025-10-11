Leur rendez-vous en amoureux se termine aux urgences vétérinaires, mais ils ont sauvé ce chat en détresse (vidéo)

Hanny Thomas et son mari adorent les animaux. À tel point qu’ils n’hésitent pas à s’arrêter lorsqu’ils en voient un. Ce jour-là, leur réaction a permis de sauver un chat qui était en danger à cause de la chaleur extrême.

En août dernier, Hanny Thomas et son mari revenaient de leur sortie en amoureux lorsqu’ils ont aperçu une boule de poils en détresse. Il s’agissait d’un chat au pelage noir fourni et qui haletait, la langue pendante. Il faut dire que la scène se déroulait en Californie (États-Unis), et que la température, ce jour-là, avait atteint les 45°C .



© @hanny_diesel / TikTok

Sans hésitation, le couple – alors dans son véhicule – a immédiatement décidé de s’arrêter. Interrogée par Newsweek , Hanny raconte : “Dès que nous voyons un animal, nous aimons nous arrêter pour l'admirer et l'observer de plus près. Cette fois, j'ai rapidement remarqué que le chat, dont nous avons appris plus tard qu'il s'agissait d'une femelle, semblait en détresse”.

Les amoureux tentent alors d’offrir de l’eau à la pauvre bête qui refuse pourtant de s’abreuver. Impuissants, ils prennent donc la décision d’acheter une cage de transport dans une animalerie à proximité et de l’emmener aux urgences vétérinaires VEG ER for Pets. Là-bas, l’animal en détresse est immédiatement pris en charge par l’équipe soignante qui diagnostique un coup de chaleur . Auscultée, soignée et stabilisée, la chatte était finalement hors de danger.



© @hanny_diesel / TikTok

Il s’avère que la boule de poils avait des maîtres, mais qu’elle avait décidé d’explorer le quartier sans se douter des dangers qui la guettaient. Heureusement pour elle, de bons samaritains comme le couple Thomas existent, et elle a pu rejoindre son foyer, au grand soulagement de ses propriétaires.

Cet incroyable sauvetage a pu être filmé. La vidéo a ensuite été postée sur le compte @hanny_diesel du réseau social TikTok. Le succès a été immédiat, les images ayant été visionnées plus de 7 millions de fois et commentées par plus de 6.000 internautes. Tous saluent unanimement la générosité du couple. Il faut avouer qu’un tel élan d’altruisme fait chaud au cœur, vous ne trouvez pas ?

