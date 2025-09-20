Leur chat de 17 ans a survécu après sa disparition en mangeant des restes au McDonald's

Henry a disparu en 2022 et n’a plus donné signe de vie ensuite. Ses propriétaires l’ont d’abord cherché sans relâche, puis se sont fait une raison. Pourtant, le chat n’était jamais parti trop loin. Il ne retrouvait simplement pas le chemin de sa maison et a vécu plusieurs années dans la rue, tentant de survivre comme il le pouvait.

Pour Michelle et Khushy Bhogal, avoir Henry dans les bras relève presque du miracle. La boule de poils a disparu en 2022 après avoir été effrayée par un bruit. Pensant d’abord qu’elle reviendrait vite, le couple a constaté qu’elle était bel et bien partie. Les recherches menées pour la retrouver n’ont pas abouti, mais l’année 2025 a marqué un tournant dans cette histoire.

Les Bhogal réalisaient des travaux de peinture quand Henry s’est échappé de la maison, rapportait la BBC . Le félin, effrayé par une alarme incendie, s’est précipité vers l’extérieur et a disparu. Au départ, sa famille ne s’est pas inquiétée, car il avait l’habitude de partir à l’aventure et était plutôt débrouillard . Malheureusement, les jours ont défilé et Henry ne rentrait toujours pas à la maison.

BBC

Un message vocal inespéré

Au total, 3 ans sont passés sans nouvelles du quadrupède, puis un petit miracle s’est produit. À l’autre bout du fil, les vétérinaires de la clinique de Connaught (Royaume-Uni), lui annonçaient avoir retrouvé Henry. La micropuce de ce dernier a permis de faire le lien avec ses propriétaires. C’était un appel auquel les Bhogal n’auraient jamais pu s’attendre, car ils avaient accepté le fait qu’ils ne reverraient peut-être plus jamais Henry.

Ils ne l’avaient toutefois jamais oublié, et la boule de poils non plus ! Elle a tout de suite reconnu sa famille et s’est mise à ronronner lorsqu’elle a retrouvé ses humains bien-aimés.

BBC News - Awol cat found years later, living off Telford McDonald's scraps - BBC Newshttps://t.co/c8bxauWauW — Susan Jordan #FreePalestine ???????? (@Moonbootica) September 3, 2025

Il mangeait au McDonald’s

Ceux-ci ont voulu en savoir un peu plus sur la façon dont Henry a été retrouvé et ce qu’il avait bien pu faire durant tout ce temps. Ils ont appris qu’il avait vécu dans la rue, plus précisément sur le parking d’un restaurant McDonald’s . Sur place, un homme le nourrissait avec les restes des clients. Le chat était assez maigre lorsque ses propriétaires l’ont retrouvé, mais ne semblait pas avoir trop manqué de nourriture non plus.

Aujourd’hui, le quadrupède n’a plus à se soucier de rien, car il a retrouvé le confort de sa maison aimante.