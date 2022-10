Les vétérinaires restent bouche bée en découvrant le nombre d'élastiques à cheveux ingérés par un chat qu'ils pensaient cancéreux

Des vétérinaires ont extrait des dizaines d’élastiques à cheveux de l’estomac d’un chat, alors qu’ils pensaient avoir affaire à une tumeur maligne. Un récit rapporté par le média néo-zélandais Stuff.

Perri Padula vit en Australie avec son mari, leurs 2 filles de 2 et 4 ans, ainsi que leurs chien et 2 chats, dont un Burmese de 8 ans appelé Nermal.



Stuff

Début septembre, ce dernier paraissait inhabituellement inactif et faible. Il commençait également à perdre du poids et du tonus musculaire. Inquiète, Perri Padula l’avait emmené à la clinique vétérinaire Greencross Vets.

Les examens en radiographie ont révélé une masse dans l’estomac du félin. La crainte était alors qu’il s’agissait d’une tumeur cancéreuse. Toutefois, lorsque le chat a été opéré le lendemain, les vétérinaires se sont rendu compte que la grosseur était, en fait, un amas de d’élastiques à cheveux. Il y en avait avalé 37 au total !



Stuff

En l’apprenant, Perri Padula n’était qu’à moitié surprise. Elle avait déjà surpris Nermal alors qu’il jouait avec l’un de ces objets à la maison. Elle veillait toutefois à bien cacher ses élastiques dans une boîte fermée.

« J’ai eu beaucoup de chance »

Les membres de l’équipe de Greencross Vets, eux, n’en croyaient pas leurs yeux. Pour le Dr Lind?say Evans, vétérinaire en chef, c’était un record. Le plus grand nombre d’élastiques qu’elle avait trouvés dans le ventre d’un chat jusque-là était 20. « Ce n'est pas très courant, mais on le voit de temps en temps, explique la spécialiste. Les chats aiment vraiment ça […]. Je pense que cela pourrait être pour eux un peu comme mâcher du cartilage, […] ou un peu comme une souris avec laquelle ils jouent et chassent ».

Stuff

Quoi qu’il en soit, Nermal a pu être opéré à temps et sauvé. « J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, estime sa propriétaire. Je ne sais pas qui veillait sur moi, mais j'ai eu beaucoup de chance que cela n'ait en fait causé aucun dommage à son intestin. Tout était dans son estomac ».