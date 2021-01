Les secours mettent au point un plan astucieux pour sauver un chat pris au piège dans les égouts depuis 2 mois

Ne pouvant la sauver, des habitants ont nourri une chatte coincée dans un caniveau pendant plusieurs semaines. L’un d’eux a finalement réussi à la récupérer ; il était le premier à l’avoir remarquée et à lui donner à manger quand elle était prise au piège.

L’histoire se passe fin 2019 en Corée du Sud. Un homme avait entendu des miaulements provenant de sous terre. Il avait alors découvert qu’une jeune chatte était coincée dans le caniveau bordant la route, raconte Animal Channel.

Il n’y avait apparemment aucun moyen de l’en faire sortir, car le passage était trop étroit. Cet habitant avait pris l’habitude de la nourrir tous les jours. Il passait même son doigt par le petit espace afin de jouer avec elle.

Par la suite, des riverains, dont des enfants, se sont relayés pour lui donner à manger et de l’eau quotidiennement.

La situation a duré 2 mois. Les gens du quartier ont décidé qu’il fallait y mettre fin et libérer le félin coûte que coûte. Ils ont sollicité l’aide d’un vétérinaire. Arrivé sur place, il leur a expliqué sa théorie ; le chaton était très probablement entré dans l’étroit conduit en ayant à peine suffisamment d’espace pour s’y glisser, puis, les jours passant et l’animal grandissant, son corps était devenu trop grand pour ressortir par le même passage. Il était inquiet pour la santé de la chatte, car l’environnement était sale et plein de bactéries.

Peu après, il a été rejoint par des bénévoles, qui l’ont appelée Nabi. Après avoir inspecté tout le tronçon du réseau de canalisations à l’aide d’une caméra, ils ont découvert une bouche d’égout à proximité de l’endroit où se trouvait l’animal.

Par la suite, ils ont bloqué toutes les issues avec des filets, à l’exception de celle menant vers le regard repéré. Toutefois, quand l’un d’eux est descendu, Nabi a pris peur et s’est enfoncée plus loin dans le conduit.

Son salut allait venir de cet homme qui s’occupait d’elle dès le premier jour. Il est descendu à son tour après avoir enfilé une combinaison. Il savait que Nabi lui ferait confiance et qu’il y avait une chance qu’elle vienne vers lui.

En effet, dès que la chatte a entendu sa voix familière, elle s’est lentement approchée de lui. Il a ainsi pu la saisir et la faire sortir de ce piège où elle se trouvait depuis 2 mois. Lui et Nabi étaient devenus si proches qu’il a décidé de l’adopter.