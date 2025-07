"Les retrouvailles étaient magiques" entre une chatte recueillie par un EHPAD et sa propriétaire qui la cherchait depuis 2 ans et demi

On la croyait perdue à jamais, mais après plus de 2 ans d’absence, Paula a retrouvé le chemin de son foyer aimant. Le retour inespéré de cette chatte noire a eu lieu grâce à une incroyable série de hasards, à sa puce d’identification et à la bienveillance du personnel d’un EHPAD.

Ne jamais renoncer à l’espoir. C’est la principale leçon que l’on peut tirer de l’histoire de Paula, une chatte de 5 ans ayant refait surface 2 années et demie après sa disparition grâce à sa puce d’identification et au personnel bienveillant d’un EHPAD charentais-maritime.

La propriétaire de la féline au pelage noir s’appelle Sophie Rousseau et habite Rezé, au sud de Nantes (44). En 2022, elle l’accompagnait en vacances chez ses parents à Saint-Jean-d'Angély (17), à un peu plus de 200 kilomètres de là.



Photo d'illustration

Sophie Rousseau s’apprêtait également à leur confier Paula, car elle devait partir pour la Guadeloupe dans la foulée. C’est toutefois à ce moment-là que la mini-panthère s’était volatilisée.

Les recherches n’avaient malheureusement rien donné. Paula restait introuvable. De l’eau a coulé sous les ponts, depuis la disparition de la minette, et sa propriétaire a adopté 2 autres chats.

Au moment où elle s’y attendait le moins, Sophie Rousseau a vu Paula ressurgir dans sa vie. Elle a, en effet, été contactée par une maison de retraite située à Saint-Jean-d'Angély au sujet de la chatte.

« Quand on a vu qu'elle était pucée, on a appelé la propriétaire et puis voilà »

Début juillet 2025, le personnel de l’EHPAD Val de Boutonne a découvert et recueilli l’animal. « On s'en est occupé et à un moment, on l'a emmenée chez le vétérinaire et quand on a vu qu'elle était pucée, on a appelé la propriétaire et puis voilà », raconte Carole Planchot, aide-soignante, à France Bleu qui rapporte ce récit.

Sophie Rousseau n’en revenait pas… Elle était trop impatiente de revoir son amie à 4 pattes, si bien qu’elle a pris le volant la nuit-même pour se rendre en Charente-Maritime et la ramener à la maison. « Les retrouvailles étaient magiques », se souvient Carole Planchot.

Paula reprend progressivement ses marques chez elle et apprend à connaître ses 2 congénères.