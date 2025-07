"Les refuges sont pleins", ce chat abandonné implorait de l’aide jusqu’à sa rencontre avec une âme bienveillante

Les chats errants ont beau être indépendants et sauvages pour la plupart, certains individus désespérés n’hésitent pas à implorer de l’aide auprès des passants. C’est le cas de Rocket un matou roux et blanc qui a passé de nombreux mois dans la rue avant de croiser la route de la fondatrice d’une association féline.

On ignore presque tout du passé de Rocket, si ce n’est qu’il semble avoir été lâchement abandonné dans la rue par ses anciens propriétaires. Ainsi livré à lui-même et totalement démuni, le félin n’a cessé de multiplier les appels à l’aide auprès de tous les passants, en essayant coûte que coûte d’attirer leur attention. Il aura fallu attendre plusieurs semaines avant qu’il ne croise le regard de Gissell, fondatrice de l’association Paws of Hope NYC (États-Unis). Touchée par le regard suppliant du matou, la jeune femme s’est accroupie et a tendu une main vers lui. Immédiatement, Rocket s’est jeté vers elle et a glissé sa petite tête sous sa paume…

© Paws of Hope NYC / Instagram

De nouveau en sécurité

Sans opposer aucune résistance, le chat s’est ensuite laissé conduire chez le vétérinaire, notamment pour traîter la vilaine blessure qu’il arborait sur sa joue gauche. Sur place, il a également été nourri et a pu se désaltérer avec un grand bol d’eau bien fraîche. Par la suite, il a été transféré au sein du refuge où une bénévole bienveillante a décidé de le prendre en famille d’accueil. “Les refuges sont pleins et comptent sur l'aide des familles d’accueil”, a-t-elle expliqué auprès de la rédaction de Love Meow.

Ainsi de retour à une vie confortable et sécuritaire, Rocket a pu reprendre confiance en lui. Il a peu à peu retrouvé sa forme et son énergie et a même dévoilé sa personnalité solaire et très câline.

Une vie de rêve

Grâce à l’engagement de sa maman d’accueil et de Gissell, le beau matou a depuis trouvé sa nouvelle famille pour la vie ! D’après les informations relayées par Love Meow, il vit aujourd’hui sa meilleure vie et passe son temps dans sa couverture douillette à faire des câlins à ses humains et à quémander des friandises. Il peut désormais oublier son passé douloureux et regarder pleinement vers l’avenir !

© Paws of Hope NYC / Instagram